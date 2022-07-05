2.Geleneksel Kernek Onur ödülü Recai Kutan’a verildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne dâhil edilerek 2’incisi gerçekleştirilecek olan Kernek Onur Ödülleri çerçevesinde Türk siyasetinin önemli isimlerinden Recai Kutan’a onur ödülünü Ankara’da ziyaret ederek takdim etti. Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de yer aldı.

Kayısı Festivali Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, eski Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Genel Başkanlarından, 16, 20 ve 21. dönem Malatya Milletvekilliği, İmar ve İskân Bakanlığı ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan şu anda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkanlığını yürüten Recai Kutan’a Kernek Onur Ödülü verildi.

Kutan’ın onur ödülünü Ankara’daki evini ziyaret ederek takdim eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutan’ın Malatya’nın medarıiftiharı ve gururu olduğunu vurgulayarak, “ Siyaset ve devlet adamı, Malatya’mızın medarı iftiharı, nezahat ve nezaket insanı Recai Kutan ağabeyimizi ziyaret ettik. Malatya’mız için yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hem kendilerine plaket takdim etmek hem de 25. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalimize davet etmek için Recai Kutan ağabeyimizi ziyaret ediyoruz. Vefayı, İstanbul’daki bir semtin adı olarak değerlendirmememiz gerekir. Ayrıca vefa olgusunu sadece rahmeti rahmana kavuştuktan sonrada akla getirmememiz lazım. Kişilerin sağlığında memleketimize yapmış olduğu hizmetlerin nişanesi olarak isimlerinin yaşatılması ve onure edilmesi noktasında gelecek nesillerin bu tür hadiselere teşvik edilmesi anlamında memleketimizin birlik ve beraberliğiyle birlikte teşvik açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Recai ağabeyimizi de ziyaret ederken Malatya’mıza ve ülkemize yapmış oldukları hizmetlerin anısına kayısı festivalimizde komite başkanımız olan Sayın Valimiz, bizlerin ve komite üyelerimiz tarafından Kernek Onur Ödülü verilmesi uygun görüldü. Bizde Sayın Recai ağabeyimize elçi olarak ödülünü takdim edeceğiz. Gönül isterdi ki Recai ağabeyimizi Malatya’da ağırlayalım ve onun gururunu yaşayalım ama doktorlarının Ankara dışına çıkmaması için tavsiye kararı olması dolayısıyla Ankara’da bizler kendilerini ziyaret ettik. Recai ağabeyimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Recai Kutan’a kabullerinden dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “ Valimiz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte komitemizin uygun görüşleriyle güzel bir ödülü vermek için Recai ağabeyimizle bir aradayız. Bu vesileyle Recai ağabeyimizin Malatya’da bıraktığı izleri bir kez daha kendisinden dinleme fırsatı yakaladık. Recai ağabeyimiz hem siyasete hem de devlet adamlığına farklı bir duruş getirerek siyasetin beyefendisi konumuna yükselmiş Malatya evladı. Kendilerinin bizlere bıraktığı nezahatı, güzelliği ve beyefendiliği bizler yaşatmaya çalışacağız. Malatya kendilerinin isimlerini çeşitli yerlerde yaşatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızda kadirşinaslık göstererek hem ödülü hem de Malatyalıların teveccühünü getirdi. Ben Recai ağabeyimize uzun ve sağlıklı ömürleri diliyorum” dedi.

“Benim için onur ve şeref”

Kernek Onur Ödülünün verilmesinden dolayı Malatyalı hemşehrilerine teşekkür eden Recai Kutan, “ Malatyalıların hepsinin yakından bildiği hemşerilik duygusu, vefa, sadakat, bütün olguların bir eseri olarak şahsıma takdim edilen plaketi benim için bir onur ve şeref olarak kabul ediyorum. Bütün Malatyalı hemşerilerime en içten duygularımı iletiyorum. Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza hürmet duygularımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Kutan’a takdim edilen onur ödülünde, “Fedakar çalışmalarınızla ülkemizin ve Malatya’mızın marka değerinin yükseltilmesine sunduğunuz katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” metnine yer verildi.

2. Kernek Onur Ödülleri Kayısı Festivali’nde sahiplerini bulacak

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne dâhil edilen, ikincisi düzenlenecek Kernek Onur Ödülleri, kayısı festivalin ilk günü yapılacak olan kortej sonrasında Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasının yanında düzenlenecek etkinlikle sahiplerini bulacak.

Siyaset ve devlet adamı Recai Kutan’ın yanı sıra 2. Kernek Onur Ödülleri bu yıl, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla bir dönem İnönü Üniversitesinde de görev yapan ve şuanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kardiyoloji Profesörü Ramazan Özdemir’e, Kayısının tanıtımına uzun yıllardır bilimsel olarak yaptığı çalışmalarla katkı sunan Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma’ya,

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı çalışmalarla dünyanın en büyük eğitim platformu UDEMY’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Carbon Health şirketiyle 2021 yılında en hızlı büyüyen ikinci özel şirketin sahibi ve Silikon Vadisi’nde yer alan firmalara şirket içi eğitimler veren Eren Bali’ye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarından sonra 2022 yılında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu olan ve son olarak Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş’a verilecek.

Geçtiğimiz yıl Kernek Meydanı’nın açılışı töreninde gerçekleştirilen onur ödülleri, ilk yılında Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ampute Milli Takımı Kaptanı Selim Karadağ ve Fizik Bilim Dalı Şampiyonu Feridun Balaban’a verilmişti.