29 Ekim’e prova coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi Malatya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provası yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü çerçevesinde kutlamalar öncesi Malatya’da prova yapıldı. Valilik önündeki 15 Temmuz Millet Meydanı İnönü Caddesinde gerçekleştirilen provalarda, 2. Ordu Komutanlığı Askeri Bando eşliğinde yapılan tören geçişinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından folklor gösterileri yapıldı. Ardından mehter takımı geçişleri ve jandarma atlı birlikleri geçit de yer aldı.

Provayı vatandaşlar da büyük bir ilgiyle izledi. Tören provaları esnasında İnönü Caddesi yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü kutlamaları resmi olarak 28 Ekim’de Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayacak, 29 Ekim Cumartesi günü saat 09.30’da Vali Hulusi Şahin’in tebrikleri kabulü ile 15 Temmuz Millet Meydanında resmi kutlama töreni yapılacak.