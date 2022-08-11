239 çiftçiye 21 ton arpa

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde, ilçede üretim yapan 239 çiftçiye, 22 kilogramlık çuvallarda 21 ton ücretsiz arpa teslim edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında hasadı yapılan 21 ton arpayı 22 kg’lık çuvallarda 239 ailemize teslim ederek, tarım arazilerimizin hareketlenmesine yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekledik” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ile birlikte Duruldu Mahallesini ziyaret ederek, hazırlanan arpa çuvallarını çiftçilere teslim etti.

Çiftçilere yönelik yapılan arpa yardımında dolayı Çınar’a teşekkürlerini sunan Duruldu Mahallesi Muhtarı Uğur Can, “Belediye başkanımızı ve değerli misafirlerimizi mahallemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Arpa yardımından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan tarımsal seferberliğe imkanları ölçüsünde destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt’taki atıl vaziyetteki tarımsal alanların hareketlenmesi ve çiftçilere yönelik desteklerine aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında çok güzel bir çalışma başlatıldı. Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızda hasadı yapılan 21 ton arpayı 22 kg’lık çuvallarda 239 ailemize teslim ederek çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Arpalarımız ilaçsız olduğundan hayvan yemi olarak da değerlendirilebilecektir. Bilindiği üzere yine Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızda yetişen bakliyatları paketler haline getirip Emanet Çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek bir projeyi gerçeğe dönüştürmüştük. Bu kez de hazırlanan arpa çuvallarını ihtiyaç sahibi çiftçilerimize teslim ederek hem üretimin teşvik edilmesi noktasında ki çalışmalara güzel bir katkı sunduk hem de sosyal belediyecilikteki farkımızı ön plana çıkarmış olduk. Tarımsal yatırımlarda en büyük paydaşımız olan İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Yeşilyurt Ziraat Odamız ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığımızla işbirliği halinde yürüttüğümüz bu tür çalışmalarla Yeşilyurt’u tarım kenti yapma hedeflerimize doğru güçlü ve sağlam adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini güçlendirecek projeleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini hatırlan Çınar, “Kırsal kalkınmayı desteklemek, üretimi artırmak ve üreticiyi teşvik etmek adına 2019 yılından bugüne kadar tarımsal hizmetlere çok büyük önem verdik. Fidan, fide, suluk ve tohum dağıtımlarımızın yanı sıra teknik ve bilimsel desteklerimizle çiftçilerimizin daha fazla üretim yapmaları için her türlü desteği veriyoruz. Çuvallar haline getirdiğimiz arpalarımızı da çiftçilerimize ulaştırarak tarımsal desteklerimizin boyutunu geliştirmiş oluyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Tarımın desteklenmesi noktasındaki yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de, “Geçmişte sadece alt ve üst yapı yatırımları, yol yenileme, kaldırım düzenleme, temizlik ve çöp toplama işlerini kapsayan kent belediyeciliği yapan yerel yönetimlerin hizmet anlayışı son yıllarda ciddi bir değişikliğe uğradı. Malatya, Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmasından sonra kırsal bölgelerdeki tarımla ilgili hizmetler ön plana çıkmaya başladı. Yerel yönetimlerimiz tarımla ilgili bir vizyon belirleyerek bu yöndeki katkılarını artırıyorlar. Tarımla ilgili hizmetlere çok büyük öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyemiz ise kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın doğdukları yerde hayatlarını idame ettirmeleri ve ihtiyaçlarını gidermeleri için güzel projeler yapıp, desteklerde bulunuyor. Sebze ve meyve fidesi dağıtımından suluk ve tohum desteklerine kadar çiftçilerimizin daha fazla üretim yapmaları için destekte bulunmuştu. Arpa dağıtımıyla da bu desteklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Başkanımıza ve ekiplerine tarıma verdikleri önemden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden dolayı hayat koşulları ciddi seviyede değişikliğe uğrarken tarımsal alanlardaki yatırımlar ve ar-ge projeleri bu çerçevede büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hazırlanan arpa çuvalları Duruldu mahallesindeki çiftçilere teslim edildi.