23 Nisan çocukların evinde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir programa imza atan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, rengarenk süslediği üstü açık tur otobüsüyle, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yılda evlerinden çıkamayan çocukların bayramını kutladı.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yılda evlerinden çıkamayan çocukların bu özel gününü unutmayan Battalgazi Belediyesi, rengarenk süslediği üstü açık tur otobüsüyle 23 Nisan Bayramının heyecanını ve coşkusunu çocuklara yaşattı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu güzel gününü daha da güzelleştirmeyi başaran Battalgazi Belediyesi, içinde Masal kahramanlarının, Tiyatro ekibi ve bando takımının olduğu üstü açık tur otobüsü ile ilçe mahallelerini gezerek, çocukların bayramını evlerinde kutlamalarını sağladı. Renkli görüntülere sahne olan bu etkinlikle çocuklar, evlerinin balkonlarına aileleri ile çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna eşlik etti. Cumhuriyetin kurulmasının 101.yılını unutmayan büyükler ise ekiplerin bu güzel gösterilerini uzun süre alkışladı. Bu güzel gösteri için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten vatandaşlar, unutulmaz bir 23 Nisan Bayramı gösterisi daha yaşadıklarının altını çizdi.

Başkan Güder, tur otobüsünde çocukları selamladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bugün için özel olarak hazırlanan tur otobüsündeki yerini aldı. Tur otobüsünde elinde Türk bayrağı ile çocukları selamlayan Başkan Güder, camlara ve balkonlara çıkan çocuklara hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi. Hediyelerini Başkan Güder’in elinden alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, program ilçenin tüm mahallelerinde gün boyu devam etti.

“Ülkemizin en kıymetli hazineleri, çocuklar ve gençlerdir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada, “Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin en kıymetli hazineleridir. Korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı çocuklarımızla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. Yaklaşık bir yıldır aşkın bir süredir tüm dünya ve ülkemiz olmak üzere bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızda sıkıldı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde sokağa çıkamayan ve sıkılan çocuklarımızın 23 Nisan bayram kutlamalarını evlerine götürmek istedik. Onları eğlendirmek istedik. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur. Üstü açık otobüsümüzde müzik eşliğinde Malatya’mızın caddelerini ve sokaklarını dolaşıyoruz. Çocuklarımıza hediyeler dağıtıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.