22 üniversiteden 51 akademisyenin katıldığı foto akademi sergisi açıldı

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920. yılı anısına Malatya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen ‘Foto Akademi’ sergisinin açılışı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yabancı ülke diplomatları, sanatçılar ve vatandaşlar Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde yer alan ‘Foto Akademi’ sergisinin açılışına katıldı.

Türkiye’de akademik katılım anlamında ilk sergi olma özelliğini taşıyan Foto Akademi sergisine, 22 Üniversiteden 51 akademisyen sanatçı 51 fotoğrafla katılıyor. Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezinde yer alan sergide Malatya ve Türkiye’deki Kültür Varlıkları yer alıyor.

Foto Akademi Sergisinin açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “ Bizler, Malatya’nın hafızasının ve belleğinin korunması noktasında uzun zamandan bu yana çaba gösteriyoruz. Kamuda görevli olduğum süreç içerisinde ilk defa Battalgazi’nin tarihi eserlerini içeren 1991 tarihli bir kitap hazırladık. Akabinde 2004 yılında Belediye Başkanı olduğumuzda da ilk defa kültür envanterini hazırladık. Melita’dan Battalgazi’ye Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri Kervansaray Buluşmalarıyla Malatya’nın hafızasını ve belleğini, Malatya’da değişik uygarlıkların kültürlerini, değişik medeniyetlerin eserlerinin yok olmaya yüz tutması, onların tekrar ayağa kaldırılması ve gelecek kuşaklara, nesillere aktarılması noktasında uzun bir maraton kat ettik. Arslantepe’de bunlardan bir tanesiydi. Şimdiye kadarki Kültür, Sanat ve Arkeoloji günleri buluşmalarını Melita’dan Battalgazi’ye Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri Kervansaray Buluşmaları diye gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde 17 Eylül tarihinde de Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri Arslantepe Buluşmaları olarak isimlendirdik. Buradaki amacımız Malatya’nın belleğini ve hafızasını, değişik zamanlarda ortaya çıkmış, yapılmış eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Tarihteki birliktelik bizi bir araya getiriyor. Arslantepe’nin ilk kazısını Fransızlar yapmış. Daha sonra İtalyanlar yapmış ve Türklerle ortak yapılmış. Tarihteki birlikteliğimizi neticede Temmuz ayında da UNESCO Üyesi ülkeler Arslantepe’yi Türkiye’de 19’uncu Kültürel Miras olarak ve insanlık tarihinin başladığı yer olarak tescil etmişlerdir. Tarih ve Kültür insan hayatında çok önemlidir. Gelecek kuşaklara aktarılması da çok önemlidir. Geçmişi bilmezsek geleceğe de güvenle bakmamız mümkün olmaz diye düşünüyorum.

Foto Akademi sergisinde, 22 Üniversiteden 51 sanatçının katıldığı Arslantepe ile ilgili Foto Akademi Fotoğraf Sergisinin açılışını yapacağız. Bizleri yalnız bırakmayan yabancı ülke diplomatları ve misyonerlerine teşekkür ediyorum. Sergimizin dünya insanlığına barış ve huzur getirmesini milletimizin tarihinin aydınlatılmasında önemli bir kilometre taşı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yabancı diplomatlarında katılımı ile serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi katılımcılar tarafından gezildi.