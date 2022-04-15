banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında tamamlanması planlanan 100.yıl parkının yer teslimi, ilgili müellif firmaya yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yer teslimin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

MALATYA 15.04.2022, 15:23
2023’te tamamlanacak 100.yıl parkının yer teslimi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında tamamlanması planlanan 100.yıl parkının yer teslimi, ilgili müellif firmaya yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yer teslimin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında vatandaşların hizmetine sunulması planlanan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla Yeşilyurt ilçesi Tecde ile Karakavak mahalleleri arasında yapılacak olan 100.yıl parkının ihalesinin ardından yer teslimi ilgili müellif firmaya yapılarak çalışmalara başlanıldı. Yer tesliminin yapıldığı, 100.yıl parkı alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan’a, Genel Sekreter Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti. 300 bin metrekare alan içerisinde yapılacak olan 100.yıl parkında, 20 dönümlük biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin yapılacağı alanlar yer alacak. 100.yıl parkı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “Proje çerçevesinde 300 dönümlük bir alan içerisinde proje merkezimizde biyolojik bir gölet yer almakta. Yaklaşık 20 dönüm olan biyolojik göletimizin içerisinde bir adet restoranımız yer almakta. Yine biyolojik göletimizde ses ve ışık gösterileri yapılabilecek. Aynı zamanda alan içerisinde ahşap platformlar ve seyir terasları yer alacak. Projemizden vatandaşlarımız 7/24 faydalanacağından dolayı idari binalarımızla birlikte zabıta karakollarımızda olacak ve vatandaşlarımız güvenli bir şekilde projemizden istifade edecekler. Projemiz içerisinde permakültür binamız, çocuk kulübümüz, yaş gruplarına göre çocuk oyun alanları, etkinlik parkları ve kaykay alanları yer alacak. Projemizde kent mobilyalarımız ve oturma gruplarımızda özel olarak projelendirildi. Alan içerisinde bağlantı yolları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları da yer alacak. Bitkisel anlamda renk ve koku bahçeleri, tıbbi ve aromatik bahçeler, lavanta aksı, yöremizde yetiştirilen endemik bitkiler alanı yer alacak. Özel aydınlatmalarıyla projemiz tamamlandığında ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

Tamamlandığında prestijli bir parkın Malatya ve bölgeye kazandırılacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay da, “ Bölgemizin en büyük bölge parkı olan 300 bin m2’lik alanda başkanımızın göreve geldiği 2019 yılında bölgenin hem üzerindeki enkazların, yapıların boşaltılması, enkaz bedellerinin ödenmesi, kamulaştırma süreçlerinin tamamlanması, proje süreçlerinin tamamlanmasıyla ihale süreçleri de tamamlandı. Bölgemize hem Malatya’mızın hem de çevre illerimizin faydalanabileceği prestijli bir parkımız olacak. Parkımızda çocuklar ve yetişkinler için eğlence alanları bulunmakta. İhale süreci tamamlandı ve çalışmalar başladı. Parkımız inşallah 2023 yılında tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

“40 yıllık hayalimiz gerçek oluyor”

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün şehrin kalkındığını dile getiren Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Önemli bir projenin yer teslimi gerçekleştirildi. 40 yıllık bir hayalimiz gerçek oluyor dersek abartmış olmayız. Ortaokul dönemlerimizde konuşuluyordu Seyhan Semercioğlu Belediye Başkanlığı zamanında yaklaşık 400 dönümlük bir alan Tecde’de fuar alanı yapılacaktı. O dönemden bu döneme aradan 40 yıl geçti. Altıya yakın belediye başkanı değiştirdik ama bugün alanın yer teslimini yapmak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a nasip oldu. Büyükşehirle bütün şehir kalkınıyor desek abartmış olmayız. Şehrin içerisinde kalan, yıllarca çözülemeyen, kangren olan sorunların çözülmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu gayretleri hepimiz biliyoruz. Parklar aynı zamanda insanların sosyalleşme imkânı bulduğu yerlerdir. Parklarda insanlar mahalle kültürünün devamı niteliğinde olan buluşmaları gerçekleştirecekler. 300 dönümlük alanda yapılacak olan proje tamamen Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla yapılacak bir projedir ve buda ayrıca ilklerin gerçekleştiği demektir. Bugün büyük Millet Bahçelerinin çoğu bakanlık nezdinde yapılmaktadır ama yeni parkımız tamamen Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla yapılmakta. Yer teslimin yapıldığı alanın inşallah yakın zamanda temelini atmış olacağız ve kısa zamanda tamamlanacak. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

100.yıl parkının yapılacağı alanda Başkan Gürkan ile birlikte inceleme gezisinde yer alan Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli’de 300 bin m2’lik bir alanda önemli bir parkın bölgeye kazandırılmasından ve Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yaptığı sayısız hizmetlerden dolayı bölge halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

“ Parkların insanların ruhunu dinlendireceği mekanlar olması lazım”

100. yıl parkının Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılına yetişecek 300 bin m2’lik bir alanda yapılacak olan park çalışmamızın yer teslimini gerçekleştirdik. Biz göreve geldikten hemen sonra mevcut yeşil alanların on katının üzerinde yeşil alan ihdas ettik. Bölgenin ve Doğu Anadolu’nun en büyüğü, Türkiye’de de en büyük parklardan biri olan 3 milyon 300 bin metrekarelik İnderesi parkını da bitirmek üzereyiz. Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. İnderesi parkını Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yaptık. 100.yıl parkımızı da kendi öz kaynaklarımızla, 300 dönüm bir yeri şehrin ortasında daha geniş bir yeşil alanı olan mekân haline getireceğiz. Bizde park anlayışı sanki ticari alan anlayışıyla özdeşleşmiş gibi. Parklarda ticari alan olmaması lazım. Bizim yaptığımız parklarda sosyal ihtiyaçların haricinde hiçbir şekilde ticari mekâna prim vermediğimizi ve bundan sonrada 13 ilçemizde de bu hassasiyete dikkat edileceğinin bilinmesini istiyorum. Parklar, vatandaşın sosyalleşmesi, mahallelik olgusu, kaynaşması, dayanışması, dinlenmesi, rahat etmesi, ressamın resim yapması, şairin duygu atmosferine girip şiirini yazması, bestecinin bestekârlığı, edebiyatçının romanını inkişaf etmesidir. Parkların insanların ruhunu dinlendireceği mekânlar olması lazım.

100.yıl parkımız kendi öz kaynaklarımızla ihale ettiğimiz park. Şuanda keşif bedeliyle birlikte 300 milyona tekâmül eden bir bedel harcanacak. Alanda 150 bina vardı. Bu binaların enkaz bedellerini, binaların önündeki ağaç bedellerinin ve diğer bedellerinin ödenmesi belediyemiz tarafından öz kaynaklarımızla yapılarak alan müstakil hale getirilmiştir. İhalesi yapılan alanını yer teslimini şantiye şefimize yaptık. Cumhuriyetimizin 100.yılında da Türkiye’de ilk defa 3 milyon 300 bin metrekare ile 300 bin metrekarelik parkımızı da yaptığımız zaman Türkiye’nin en büyük park projesinin de Malatya’da icra edildiğini belirtmek istiyorum. Parkımızın bölge halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 40 yıldır süre gelen bütün işlerin çözümünü göreve geldikten sonra çözüm odaklı çalışarak, gerek kuşak yollarını, bulvarları, yeni yol arterleri yapılarak tek artere hapsedilmiş Malatya’yı beş yeni arterle trafiği rahatlattık. Yeşil alanları da bundan sonra geniş şekilde insanlarımızın rahatlayacağı ve ruhunu dinlendireceği şekilde artıracağız. Malatya’yı huzur şehri olması noktasında paydaşlarımızla birlikte Malatya’yı gerçek anlamda huzur şehri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Malatya Dar’ül Rifat’tır. Dar’ül Rifat’a da huzur şehri gerekir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık