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20 yıldır kan bağışında bulunuyor

Malatya’da Battalgazi Belediyesinde çay ocağında çalışan Serhat Kuzucu, 2001 yılından beri her zaman düzenli olarak kan bağışında bulunduğu için bronz madalya ile ödüllendirildi.

MALATYA 16.06.2022, 17:25
20 yıldır kan bağışında bulunuyor

Malatya’da Battalgazi Belediyesinde çay ocağında çalışan Serhat Kuzucu, 2001 yılından beri her zaman düzenli olarak kan bağışında bulunduğu için bronz madalya ile ödüllendirildi.

Battalgazi Belediyesi’nde çay ocağı sorumlusu olarak görev yapan engelli Serhat Kuzu, 2001 yılından itibaren düzenli olarak kan vermeye başladığını söyledi. Battalgazi Belediyesi Destek Hizmetleri biriminde çay ocağında görevli olduğunu anlatan Kuzu, "Hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden birini aldım. Engelliyim. Askerliğimi yaptığım 2001 yılından buyana sürekli kan veriyorum. Kan vermenin sağlığım açısından çok faydasını gördüm. Aynı zamanda insan vücudu için çok önemli olan kanımı ihtiyacı olan tanımadığım birine vermenin hazzı ise çok daha önemli. Kızılayımızın sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaptığı işleri takip ediyorum. Aldığım bronz madalya ve teşekkür belgesi beni çok mutlu etti. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, kan bağışını ihmal etmeyelim" diye konuştu.

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