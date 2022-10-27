20 yıl hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

Malatya’da, uyuşturucudan aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs aranan zanlı jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri Hekimhan ilçesinde düzenlediği operasyonla “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve 20 yıl kesinleşmiş şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.