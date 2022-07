1.Arslantepe Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

Malatya’da bu yıl ilki düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, görkemli ödül töreni programı ile son buldu. 500 sporcunun katıldığı uluslararası turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Bu yıl ilki düzenlenen ve yurt içinden 420 sporcu, yurt dışından ise 80 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın ödül töreni, Eskimalatya Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki “Arslantepe Höyüğü” ismiyle bu yıl ilki düzenlenen turnuva, 5 kategoride gerçekleştirildi. Toplam 60 bin Lira para ödülünün verildiği turnuvaya yoğun ilgi gösteren sporcular, bu yıl ilki düzenlenen turnuvada dereceye girmek için kıyasıya bir yarış içine girdi. Birbirinden çetin mücadelelere sahne olan turnuvaya katılan sporcular, tarih başkenti Battalgazi’yi de yakından tanıma fırsatı buldu.

Şampiyonlara ödülleri takdim edildi

A, B, 14-10 ve 8 yaş altı kategorilerinde genel ve yerel sporculardan dereceye giren sporculara kupa, madalya ve toplam 60 bin liralık para ödülü takdim edildi. A Kategorisinde birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye 3 bin lira, B Kategorisinde birinciye 2 bin 400 lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin 600 lira para ödülü verildi. 14-10 ve 8 yaş altı kategorilerinde ise dereceye giren ilk 6 sporcu, çeşitli para ödüllerini almaya hak kazandı. Öte yandan her kategoride genel olarak yarışan sporcular kadın sporcu, 50 yaş ve üzeri sporcu, yerel sporcu şeklinde kategorize edilerek özel ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder takdim etti.

Turnuvada derece girenler

A kategorisi genel Urfan Sevdimaliyev birinci, Hüseyn Seyid ikinci, Enes Yusuf Maruflu üçüncü, Uğur Can Hatırlı dördüncü ve Batuhan Cansu beşinci oldu. A kategorisi en iyi Türk, Enes Yusuf Maruflu birinci, Kadir Zor Alber ikinci ve Uğur Can Hatırlı üçüncü oldu. A kategorisi 50 yaş ve üzeri: Ibrahım Tofan birinci, Muhıttin Buker ikinci ve Yasin Hur ise üçüncü oldu. B kategorisi genel, Doruk Aslan birinci, Fatih Canberk Yüksel ikinci, Enis Metin üçüncü, Emre Ateş dördüncü, Sefa Var beşinci, Mohammed Salem Arhımow altıncı, Khanım Ismail yedinci, Emirhan Koca sekizinci, Onur Efe Tektaş dokuzuncu ve Agdar Alak ise onuncu oldu. B kategorisi 50 yaş ve üzeri, Recep Köksal birinci, Özel Can Yılmaz ikinci, İbrahim Samlı ise üçüncü oldu. B kategorisi en iyi kadın Khanım Ismayılova birinci, Polen Nural ikinci, Senem Gül Bassarı ise üçüncü oldu. B kategorisi en iyi yerel Atdar Alak birinci, Zeki Bayram ikinci, Cem Azad Kaplan ise üçüncü oldu. B kategorisi görme engelli Tahsin Yurdamlı birinci oldu. 14 yaş ve altı kategori genel, Mırsaleh Seyidlı birinci, Eymen Akbayır ikinci, Yusuf Ahlatlı üçüncü, Emin Rahimov dördüncü, Hüseyn Ganbarlı beşinci, Elnur Gasımov ise altıncı oldu. 14 yaş ve altı kategorisileri en iyi yerel, Eyman Akbayır birinci, Atlas Bilgen ikinci, Arda Talha Aykanat üçüncü, Efe Aras dördüncü, Cihan Keskin beşinci ve Mert Ömer Basbay ise altıncı oldu. 10 yaş ve altı kategori genel, Latıf Muratlı birinci, Efe Keser ikinci, Çınar Savcı üçüncü, Nehir Koçakoç dördüncü, Cihan Emir Tanrıkulu beşinci ve Bahar Nurakcay ise altıncı oldu. 10 yaş ve altı kategori yerel, Aziz Arda Tahtalı birinci, Mehmet Koşal ikinci, Miraç Ali Öztürk üçüncü, Ahmet Koşal dördüncü, Hatice Elif Özelçi beşinci ve Aysu Leyla Tabakacı ise altıncı oldu. 8 yaş ve altı kategori genel, Yasn Azımov birinci, Mesut Çınar Bicen ikinci, Mustafa Erdem Dönmez üçüncü, Kübranur Orhan dördüncü, Omer Tuna Sahın beşinci, Bakhtıyar Jafarlı ise altıncı oldu. 8 yaş ve altı kategori en iyi yerel, Ahmet Tarık Çiftçi birinci, Cihangir Ateş ikinci, Yahya Tugrul Zengin üçüncü, Hüseyin Emir Altuner dördüncü, Akif Uçar beşinci, Yusuf Selim Çiftçi ise altıncı oldu.

“Satrancın gelişimi açısından önemli bir turnuva”

Ödül törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Gençlik ve Spor il Müdürü Sayın Ebubekir Kayhan, “Güzel bir turnuvada kazanılan zaferin ardından sporcularımıza ödüllerini bugün takdim etmek için bir araya geldik. Malatya’mızın bu tarihi mekanında çok özel ve satrancın gelişimi için çok önemli bir turnuvaya imza attık. İnşallah gelecek yıllarda düzenli olarak yapmayı hedefliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Osman Güder başkanıma teşekkür ediyorum”

Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın önemine vurgu yapan Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu, “Federasyon Başkanımızın yurt dışı programı nedeniyle katılamadığı bu özel turnuvada, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük ve önemli bir organizasyona imza atıldı. Turnuvaya katılımda beklediğimizden bir hayli yoğun oldu. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda 6 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne olan turnuvaya katılan 500 sporcumuz, tarihi hamlelerini yaptılar. Turnuvaya ilgi bizleri bir hayli memnun etti. Turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e Federasyonumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Birçok ilde yerel yönetimlerin satranç sporuna desteği, bu sporcun gelişiminde önemli rol oynuyor. Turnuvada dereceye giren sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nı geleneksel hale getireceklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gerek merkezi yönetimler gerekse de yerel yönetimler olarak şuna inanıyoruz ki gençliğine sahip çıkan geleceğine sahip çıkar. Geleceğimize sahip çıktığımız zaman geleceğimizin teminatını sağlama ellere teslim etmiş oluruz. Satranç sporcu çok önemli bir spor dalıdır. Özellikle de çocuklar ve gençlerin üzerindeki etkisi de büyüktür. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratan satranç, Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirmesinin yanı sıra kişinin kendisine güven duygusunu da arttırır. Bizler de Battalgazi Belediyesi olarak paydaşlarımızla birlikte satranç spor branşının gelişmesi ve ilçemizdeki kültürel ve tarihi değerlerimizi insanlara göstermek için bu organizasyonumuzun startını verdik. Bu turnuva ile 500 sporcu ve ailelerini ilçemizde konuk ettik. Hem turnuvaya katıldılar hem de ilçemizdeki güzellikleri yerinde gördüler. Hayran kaldıklarını bizlere ilettiklerinde, bizler de mutlu olduk. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar birçok organizasyona imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu noktada paydaşlarımızın bizlere büyük destekleri oldu. Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında yerel yönetimler olarak gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarihi mekanda unutulmaz bir organizasyon”

Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü ile satranç branşının yan yana gelmesinin mutluluk verici olduğu belirten Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Bugün 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın ödüllerini vermek için bir araya geldik. Malatya’mız ve Battalgazi’miz için büyük önem arz eden Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü ile Satranç spor branşının yan yana gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Kralların oyunu olarak bilinen Satranç turnuvasını, yine padişahların mekanı olan tarihi Kervansaray’da olması da güzel bir ayrıntı. Battalgazi Belediyemizin paydaşları ile birlikte bu noktada güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Kıymetli başkanımız Osman Güder’i huzurlarınızda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür aktiviteler inşallah daha fazla olur ilçemizde. Dereceye giren sporcuları canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ödül törenine Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Gülhan Kırıcı Bayındır, Alperen Ocakları Malatya İl Başkanı Yalçın Arıcak, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya Gençlik ve Spor il Müdürü Sayın Ebubekir Kayhan, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Muhtarlar, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, sporcular ve aileleri katıldı.