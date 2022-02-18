18 yoğun bakım hemşiresine sertifika

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı onaylı 2’inci kez düzenlenen ve 18 kursiyerin katıldığı ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’’ yapılan sertifika töreni ile sona erdi.

Hastane konferans salonunda yapılan açılış programına, hastane yöneticileri, klinik sorumlusu hemşireleri ve kursiyerler katıldı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, program kapanışında yaptığı konuşmada, “Hastanemiz bünyesinde 10 Ocak 2022 tarihinde başlattığımız, 120 saat teorik ve 120 saat uygulama stajı olmak üzere 30 iş günü süren Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Boyraz, hasta bakım ve tedavisi için alınan kararları hizmet alanlarında yaşanan zorlukları ve bu zorluklarla başa çıkabilen bir meslek olduğunu belirterek, “Kursiyerlere insan sağlığını, konforunu ve güvenliğini merkeze alan bir yaklaşım sergilemek üzere yetiştirildiniz. Unutmayın ki yoğun bakım hemşireliği düz adımlarla değil, güçlü kalplerle icra edilebilir uzun bir yoldur. Yoğun bakım kapısında umutla bekleyen hasta yakınları ve hasta yatağında şifa bulmak ümidiyle savaş veren hastaların tutulduğu ellerinizle anlam kazanan bu meslek insanlığa bahşedilmiş en kıymetli hediyedir. Dinamik bir mesleğin zor yanlarını bilginiz birikiminiz ve duruşunuz ile bertaraf edebilmek için size gerekli olan yalnızca ve yalnızca inanmaktır. Hepinizi tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Acun Delen ise konuşmasında, hemşirelik hizmetlerinin başarılı bir şekilde sunulması, sağlık sistemindeki uygulamalara geniş bir bakış açısı kazanmış, araştırmalar yapan, bilimsel gelişmeleri takip eden, nitelikli meslek üyeleri ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Tıp bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yoğun bakım hemşiresinin rolü ve sınırı genişlemektedir. Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kalite ve ileri yoğun bakım tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyonelidir” diye konuştu.

Delen, “Yoğun bakım hemşiresi, ekip çalışmasına yatkın, eğitime ve gelişmeye açık, kriz yönetimi yapabilen, hızlı karar verebilen, iyi iletişim kurabilen, hasta-aile eğitimi yapabilen ve mesleki bilgisini uygulamalarına aktarabilen sağlık çalışanlarıdır. Sizler de bu sertifikasyon süreci ile beraber yoğun bakım hemşirelerinde olması gereken bu özellikleri gözlemleyip öğrenerek yeni çalışma sahalarında uygulayacağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.