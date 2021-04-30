banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İmamoğlu'ndan kira müjdesi!
İmamoğlu'ndan kira müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!

16 yıllık eğitimci korona virüsten hayatını kaybetti

Malatya’da 16 yıllık eğitimci Adil Bayram, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

MALATYA 30.04.2021, 18:57
4
16 yıllık eğitimci korona virüsten hayatını kaybetti

Malatya’da 16 yıllık eğitimci Adil Bayram, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuklu olan Adil Bayram (48), yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Adil Bayram, Malatya’da birçok imam hatip lisesinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Eşi de edebiyat öğretmeni olan Bayram, son olarak Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapıyordu. Bayram’ın cenazesi Yeşiltepe Şehir mezarlığında defnedildi.
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?