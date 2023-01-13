16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Malatya’da ‘silahla tehdit’ suçundan hakkında 16 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan ve hakkında 16 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.