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16 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderildi
Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından 6 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderildi.
MALATYA 02.01.2021, 14:22
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Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından 6 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderildi.Gençlik ve Spor Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından geleneksel olarak Malatya Park AVM’ de düzenlenen ‘Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’ ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üç gün süren sergide, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dolayı online eğitime ulaşmada güçlük çeken öğrencilere destek vermek adına EBA uyumlu tabletler proje kapsamında 6 aileye daha verildi. Böylelikle toplamda 16 gencin EBA uyumlu tablet ihtiyacı giderilmiş oldu. Beydağı Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Tabletini getir hediyeni götür projesine destek veren vatandaşlarımıza atölyelerimizde üretilen hakiki deri çanta, ajanda veya cüzdan hediye edilecektir. Toplanan laptoplar tutanakla gençlerimize hediye edilecektir” denildi.
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