15 Temmuz şehidi kabri başında dualarla anıldı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda darbecilere karşı direnirken tankın üzerinden düşerek şehit olan Zekeriya Bitmez’in kabrinde düzenlenen anma programına katılarak, dua etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen Darbe teşebbüsü sırasında İstanbul Atatürk Havalimanında şehit düşen Zekeriya Bitmez, Dilek Mahallesindeki mezarı başında dualarla yâd edildi.

Duygusal anların hâkim olduğu anma programına katılan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit Zekeriya Bitmez’in mezarına karanfil bırakırken, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden bütün şehitler için dua edildi. Şehit Zekeriya Bitmez’in ailesine sabırlar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz şehitlerini asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Vatan ve bayrak uğrunda şehit düşen bütün kahramanları rahmet ve minnetle yâd ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bütün şehitlerimiz bizim onurumuz ve gururumuzdur. 15 Temmuz’da yaşanan o hain darbe kalkışmasında İstanbul Atatürk Havalimanında darbeciler tarafından şehit edilen Zekeriya Bitmez başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bizler asla unutmadık. Ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye’ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum ve kınıyorum. Bundan 6 yıl önce devletimize ve milletimize karşı başlatılan menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin karşısına sarsılmaz iradeyle dikilen milletimiz, istiklaline uzanan hain elleri kırarak istikbaline sahip çıkmıştır. Aziz milletimiz, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ düsturunda birleşerek, verdiği şanlı mücadeleyle iç ve dış hainlerin kirli oyununu bozarak, tüm dünyaya özgürlük ve hürriyetin vazgeçmeyeceğini haykırmıştır. Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamamış ve ulaşamayacaktır. Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarında bize emanet edilen tüm değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız, al bayrağımız ilelebet bu topraklarda dalgalanacaktır. Bu vesileyle, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, anma programından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Malatya Valiliği önünde düzenlenen 15 Temmuz Temalı Karma Resim ve Fotoğraf Sergisinin açılışına katıldı.