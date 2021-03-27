15 Temmuz şehidi adına yapılan cami ibadete açıldı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde, 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt adına yapılan cami ibadete açıldı.

İlçenin Altıntop Mahallesi’nde yaptırılan caminin açılışına, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, Cami Dernek Başkanı Ahmet Bozkurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı konuşmalarda, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Şehit Fuat Bozkurt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı şehidin amcası Ahmet Bozkurt’a plaket takdim edildi.

Okunan dualarla Şehit Fuat Bozkurt Cami açılışı yapıldı. Müftü Fevzettin Sönmez, Şehit Fuat Bozkurt Cami’de ilk namazı kıldırdı.

Ankara’da 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sonrasında, darbe teşebbüsüne tepki için dışarı çıkan ve helikopterden ateş açılması sonucu Malatya’nın Doğanşehir İlçesi doğumlu 28 yaşındaki Fuat Bozkurt şehit olmuştu.