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15 Temmuz koşusunda çekişme

Malatya’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu düzenlenerek sporcular arasında çekişme yaşandı.

MALATYA 15.07.2022, 14:08
15 Temmuz koşusunda çekişme

Malatya’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu düzenlenerek sporcular arasında çekişme yaşandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve velilerin katılımıyla gerçekleşen 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Koşusu, Battalgazi Millet Bahçesinde yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle yapılan ve çekişmeli geçen yarışmada, dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

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