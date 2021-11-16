14 yıldır tam tıkalı olan kalp damarı başarılı bir operasyonla açıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastanın, 14 yıldır tıkalı olan kalp damarları uygulanan operasyonla açılarak sağlığına kavuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz, 14 yıl önce bypass ameliyatı oldu. Artan ağrıları ve nefes darlığı ile ilgili Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Cengiz’in damarlarında tıkanıklıktan şüphelenilmesi üzerine kroner anjiyo yapılmasına karar verildi.

Yapılan anjiyoda Cengiz’in, kalp ana damarlarının hepsinin tıkalı olduğu ve baypass atardamarlarının da tıkalı olmasıyla Prof. Dr. Erdal Aktürk tarafından başarılı bir operasyonla 14 yıl tıkalı olan damarlar açıldı.

Cengiz, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Erdal hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yoğun ağrılar ile geldiğim hastaneden sağlığıma kavuşmuş olarak çıkıyorum. Erdal hocamız ilimiz için çok değerli bir isim. Ona ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erdal Aktürk, “ Bizler için çok kıymetli olan gazilerimizin ve İbrahim beyin ıstıraplarının dindirmek ve tedavi edebilmek çok önemli, sağlık, sıhhatli iyi bir yaşam diliyorum. Bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.