Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, yurt dışında milli eğitim alanında eğitim gören Türk öğrenci sayısının 145 bin civarı olduğunu belirterek, 14 ülkede okul açıldığını ve yaklaşık 1520 öğretmen ve okutmanın olduğunu vurguladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ortak düzenlediği Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri semineri düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Dr. Mehtap Kaya katıldı.

Seminere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Dr. Mehtap Kaya, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, akademik personel ve öğrenciler iştirak etti.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün amaç ve faaliyetlerinden bahsedilen seminerde, Türkçeyi ve Türk kültürünü yaygınlaştırmak, yurt dışında bulunan vatandaşların ve çocuklarının ihtiyacına binaen gerekli görülen ülkelerde okul açmak, açılan bu okullarda sosyal ve kültürel faaliyetleri planlamak, uygulamak, millî ve kültürel kimliklerini korumak gibi düşüncelerin yer aldığı dile getirildi.

“14 ülkede 145 bin Türk öğrenci eğitim görüyor”

Prof. Dr. Cemal Yıldız, konuşmasında yurt dışında eğitim gören vatandaşların ve öğrencilerin faaliyetlerinden bahsetti. Yurt dışında milli eğitim alanında eğitim gören öğrenci sayısının 145 bin civarı olduğunu söyleyen Yıldız, yurt dışı öğretmen görevlendirme sınavları, yurt dışı okul ve eğitim kurumları ve iki dilli çocuklara Türkçe ve Türk kültürü öğretimi hakkında bilgiler verdi.

14 ülkede okul açıldığını ve yaklaşık 1520 öğretmen ve okutmanın olduğunu belirten Yıldız, “Bu okullarda yapılan eğitim faaliyetlerinin içerikleri çoktur. Örneğin Suudi Arabistan’da, Kırgızistan’da, Türkmenistan’da, Katar’da, dünyanın birçok ülkesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yurt dışında Türk okulları eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bizim aslında üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz faaliyet, Türk okullarının olmadığı bölgelerde, coğrafyalarda ağırlıklı olarak Avrupa ve Almanya’da, Türkçe ve Türk kültürü eğitimi ve ayrıca yurtdışı üniversitelerde okutman olarak görevlendirdiğimiz Türkiye’deki üniversite hocalarımız ile yaptığımız faaliyetlerdir” dedi.

Dr. Mehtap Kaya ise konuşmasında yurt dışında öğretim elemanı olabilmek için aranan şartları, 5 yıl içerisinde yapılacakları, 2 aşamalı sınav ve branşlardan söz etti.

Mülakatları anlatan Kaya, “Başvurduğunuz ülke grubuna göre görevlendiriliyorsunuz. 1. sınıftan 8. Sınıfa kadar ders müfredatına göre hazırlanmış kitaplarımız var. Bunlar İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine çevrilerek ilgili ülke bakanlarına iletildi” dedi.

Kaya, farklı okul türleri ve beceri alanları göz önüne alınarak, pratik ve teorik bilgilere dayanarak kitapları hazırladıklarını ve bu kitapların uyumlu olup olmadıklarını iki dilli çocukların eğitimlerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Seminer soru cevap şeklinde son buldu.