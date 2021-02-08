112’ye 9 ambulans takviyesi

Malatya’da, 9 tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi. 112’ye teslim edilen ambulanslar ilçelerde görev yapacak.

Acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 9 tam donanımlı ambulans, 112 Komuta Merkezinde düzenlenen törenle 112 Acil Servis İstasyon sorumlularına teslim edildi. Son gelen ambulanslar ile birlikte Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde toplam ambulans sayısı 80’e yükseldi.

Ambulans anahtar teslim törenine, Vali Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulans anahtar teslim töreninde konuşan Vali Baruş; “112 Acil Sağlık Hizmetlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde daha süratli onların taleplerine uygun bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Acil Sağlık Hizmetlerimiz noktasında şu an bir eksiğimiz yok. Burada çalışan arkadaşlarımız gece-gündüz Acil Sağlık Hizmetlerini yerine getirmek için mücadele ediyorlar. Bu salgın sürecinde bu mücadele daha bir anlam kazandı. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm arkadaşlarımıza göstermiş oldukları fedakârlıklar için çalışma azimleri için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Teslimi yapılan ambulanslar hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Prof. Dr. Recep Bentli, “1 adet yeni doğan Ambulansı ile acil durumlarda yeni doğanların taşınmasında hayati öneme sahip mekanik ventilatör ve oksijen sistemleri içeren kuvöz ve yoğun bakımda ihtiyaç duyulan diğer tıbbi ekipmanlar bulunuyor” diye konuştu.

Ayrıca gelen bu ambulansın hizmet vereceği noktaları söyleyen Sağlık Müdürü Bentli, 3 adet ambulansın Battalgazi İlçesinde, 1 adet Yeşilyurt İlçesinde, 1 adet Akçadağ İlçesinde, 1 adet Akçadağ İlçesi Kozluca Mahallesinde, 1 Adet Kale İlçesinde ve son ambulansın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde hizmet vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından ambulans teslim törenine geçildi. Vali Baruş ambulans anahtarlarını istasyon sorumlularına hayırlı olsun temennileriyle verdi. Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi filosuna katılan yeni ambulanslar görev yerlerine uğurlandı.