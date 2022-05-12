1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

Malatya Belediyesi Basın Müdürü iken emekli olan ve kendini doğa fotoğrafçılığına yönlendiren Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek bina konferans salonunda, “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbeti gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya, Prof. Dr. İlhan içen, Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Sorumlusu Bekir Sözen, İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve görevlileri ile öğrencileri, bazı basın mensupları ve fotoğraf severlerin katıldığı “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbeti ilgi gördü. “Malatya’nın doğal güzellikleri” konulu fotoğraf sunumu ve sohbetinde yurt içi ve yurt dışında birçok yerde fotoğraf çektiğini ifade eden Hayırlı, Malatya’nın yüzde 80’ini gezip fotoğrafladığını dile getirdi. Programın uzun olmaması için sunumunu sadece Malatya ile ilgili planladığını vurgulayan Hayırlı, köylere fotoğraflamak için gittiğinde köylerin boş olduğunu gördüğünü, köylerde sadece yaşlıların barındığına dikkat çekip, “Köylerden şehre göç nedeniyle ağır bedeller ödüyoruz. Bunlardan biri de gıda üretimindeki yetersizliktir” şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekerken başına gelen anıları da anlatan Hayırlı, Darende İlçesi Günpınar Şelalesi su kaynağını yerinde görüntülemek için kış mevsiminde ÇEKÜL Malatya Bölge Sorumlusu Bekir Sözen ile birlikte atlattıkları tehlikeleri dile getirdi. 1 kare fotoğraf için 6 saat kayalıkta tırmandığını aktaran Hayırlı, bu sırada Sözen’in kayalıklar arasında su girdabına düşüp ölüm tehlikesi atlattığını belirtti.

Malatya’nın doğa yürüyüş ve gezi alanı olarak 75 kilometre uzunluğundaki Tohma Vadisi’nin düzenlenip turizme kazandırılmasını öneren Hayırlı, kendisinin Seyyah Fotoğrafçı olarak nasıl imkan bulup bu kadar gezmesini, “Allahu Teala, hareket edene bereket veriyor” cümlesi ile değerlendirdi.

Hayırlı, daha sonra izleyicilerin sorularını da cevaplandırdı.