Tarsus Belediyesine yapılan icra işlemlerinin art niyetli olduğunu ve bir itibarsızlaştırma projesi olduğunu ifade eden Başkan Boltaç, yapılan işlemlerde hukuki süreçlerin ve uzlaşma tekliflerinin göz ardı edildiğini belirtti.



Makam bölgesinde halka seslenen Boltaç, "Makam burasıdır, halkın arasıdır. Bizim derdimiz makam odasında bir koltukta oturmak değil, halkımızın içinde bir tabureye oturmaktır. En büyük makam halkın gönlünde, halkın yanında olmaktır" dedi.



Tüm yapılan engellemelere rağmen hizmetlerine devam edeceğini, Tarsus Belediyesinin, Tarsus’ta yaşayan her bireyin evi olduğunu belirten Boltaç, “Bugün Tarsus Belediyesi başkanlık makamında yapılan bu haciz yalnızca Tarsus Belediyesine değil, her bir vatandaşımıza yapılmıştır. Biz itibarımızı ne oturduğumuz koltuktan ne makamdan alıyoruz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de tüm engellemelere rağmen daima Tarsus’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir olumsuzluk bizi engelleyemez" diye konuştu.