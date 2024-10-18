Mahkeme kararını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’in akciğerleri niteliğindeki, şehrin mücevheri İnciraltı’nın ranta, betona teslim edilmesine izin vermeyeceğiz demiştik. İnciraltı'nı kamusal kullanım hakkını ve bölgenin niteliğini koruyarak planlayalım. Bunu ortak akılla yapabileceğimize inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni imar planı çalışmalarına katkılarımızı sunmak üzere hazırız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı planlarına karşı açtığı dava sonuçlandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi heyeti iptal kararının gerekçesinde, “Dava konusu planların mevzuat hükümlerine, planlama ilke ve esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” dedi. Davanın İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanması üzerine bir değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnciraltı planlarına karşı açtığımız dava, planlama ilke ve esaslarına, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle lehimize sonuçlandı ve planların iptaline karar verildi. ‘İzmir’in akciğerleri niteliğindeki, şehrin mücevheri İnciraltı’nın ranta, betona teslim edilmesine izin vermeyeceğiz’ demiştik. İnciraltı’nı kamusal kullanım hakkını ve bölgelenin niteliğini koruyarak planlayalım. Bunu ortak akılla yapabileceğimize inanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yeni imar planı çalışmalarına katkılarımızı sunmak üzere hazırız” dedi.



Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu İnciraltı planlarına “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşünün olmadığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün alınması gerektiğini belirttiği kamu yararı kararının bulunmadığı, söz konusu planlar konusundaki görüşmelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca koordineli olarak yürütülmeyip belediyenin nihai görüşünün alınmadığı, İzmir Körfez Geçişi’nin yürürlükteki üst ölçekli planlarda ve İzmir Ulaşım Ana Planı’nda yer almadığı, planlama alanının kıyı kesimine ilişkin önerilen ‘Ticaret-Turizm-Konut’ ve ‘Ticaret-Turizm’ kullanım kararlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda getirilen ‘Turizm Tesis Alanı’ ve ‘Bölge Parkı/Kentsel Yeşil Alan’ kararlarına aykırılık teşkil etmekte olduğu, Bakanlığa önerilen plan teklifindeki yaklaşık 1 milyon metrekare inşaat alanının, onaylı plan ile 1.8 milyon metrekareye çıkartıldığı, bu kapsamda alanda yüksek yapı yoğunluğunun getirildiği görülmektedir. EXPO Alanı’na getirilen ‘Ticaret-Turizm-Konut’ ve ‘Ticaret-Turizm’ kullanım kararları ile aykırılık teşkil ettiği, 2.Derece Doğal Sit Alanı içerisine getirilen ‘Ticaret Alanı Kullanımı İlke Kararı’na aykırılık teşkil ettiği, arazi olarak düz bir arazi olmasına rağmen ulaşım ağının çözülememiş olduğu, sürekli dönüşlerle ve kavşaklarla düğüm noktaları oluşturduğu ve bölgede ilerde trafik problemi yaratacağı ortadadır” gerekçeleriyle itiraz etmiştir. Bu kapsamda İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2023/1392 Esas sayılı dosyası ile 21.08.2023 tarihinde yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı.