banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL

Zeynep Demirel oyuncu oluyor

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde oynayacak.

Magazin 16.04.2021, 12:09
3
Zeynep Demirel oyuncu oluyor

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçilmişti. Sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Zeynep Demirel, oyuncu olmaya karar verdi.

SEKSENLER'E GELİYOR

Zeynep Demirel, TRT1'in fenomen yapımlarından olan "Seksenler" dizisinden rol alacak.

Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlandığı öğrenilen Demirel, "Seksenler" dizisini yakından takip ettiğini ve usta isimlerle oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

(Ensonhaber)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı az bulutlu