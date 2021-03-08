Zeynep Bastık’tan Kendi Yolumuzda Projesine Özel Şarkı

Zeynep Bastık, marka elçisi olduğu Elidor’un Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Udemy iş birliğiyle hayata geçirdiği “Kendi Yolumuzda” projesine özel bir şarkı hazırladı. Şarkı, genç kadınları hayallerine giden yolda eğitimle desteklemeyi hedefleyen proje ile aynı ismi taşıyor. Zeynep Bastık’a şarkının klibinde Elidor’un proje kapsamındaki iletişim çalışmalarında kendi hikayelerini genç kadınlarla paylaşarak ilham veren Türkiye’nin dalga sörfü dalında ilk olimpik milli sporcusu Aleyna Hadımoğluve hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğcieşlik etti.

Kendi Yolumuzda’yı yazarken genç kadınlardan ilham aldığını belirten Zeynep Bastık, “Elidor kendi hikayesinin kahramanı olmak isteyen genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için attıkları adımları ve yolculuklarında onlara destek olabilmeyi önemseyen bir marka. Kadınların güçlenmesine destek konusunda marka ile değerlerimiz ve hayallerimiz ortak diyebilirim. Kendi Yolumuzda da binlerce genç kadının hayallerini gerçekleştirmesine destek verme hedefiyle yola çıkan, önemli bir proje. Ben de projeye en iyi bildiğim dilde yani müziğimle katkı sağladım ve bir şarkı hazırladım. Bu şarkıda hayallerimiz yan yana diyoruz. Çünkü yol arkadaşlarımız olduğunda kendi yolumuzda ilerlemek hem keyifli hem de daha kolay. Şarkımıza güzel de bir klip çektik. Klipte, aynı zamanda projede de yer alan çok özel iki arkadaşımız bana eşlik ediyor. Hikayeleriyle tüm genç kadınlara cesaret verecek Emine ve Aleyna’yla birlikte yer aldık. Her ikisi de karşılaştıkları zorluklara rağmen ailelerinden, öğretmenlerinden, çevrelerinden aldıkları destekle hayallerinin peşinden gitmiş iki genç kadın. Şarkının projenin ruhuyla ne kadar uyumlu olduğunu, dinleyen herkesin hissedeceğini umuyorum” dedi.

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve online eğitim platformu Udemy iş birliğiyle hayata geçirdiği “Kendi Yolumuzda”projesiyle, genç kadınları hayallerine giden yolda eğitimle desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında binlerce genç kadına Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) uzmanlığıyla hazırlanan ücretsiz kişisel gelişim programı ve Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere özel erişim imkânı sunulurken üniversite öğrencisi genç kadınlara da eğitimleri süresince burs desteği veriliyor.