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Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı tepki topladı...
Temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile samimi dansı sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Bastık'a "Sen evlisin" diyerek tepki gösterdi.
Magazin 11.10.2021, 13:05 11.10.2021, 13:23
Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz temmuz ayında bir süredir birlikte olduğu reklamcı ve menajer Tolga Akış ile evlendi. Bir partiye katılan Bastık'ın arkadaşı Edis ile dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Önceki gün bir partiye katılan Zeynep Bastık ve yakın arkadaşı Edis, Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran ikili, samimi bir şekilde dans etti.
Ünlü isimlerin dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların ikiye bölündüğü video için "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" ve "Gayet normal bir görüntü" yorumları yapıldı.