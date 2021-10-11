Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı tepki topladı...

Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz temmuz ayında bir süredir birlikte olduğu reklamcı ve menajer Tolga Akış ile evlendi. Bir partiye katılan Bastık'ın arkadaşı Edis ile dansı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Önceki gün bir partiye katılan Zeynep Bastık ve yakın arkadaşı Edis, Marlan Brando şarkısında adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran ikili, samimi bir şekilde dans etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü isimlerin dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların ikiye bölündüğü video için "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" ve "Gayet normal bir görüntü" yorumları yapıldı.