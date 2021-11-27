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Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.
Magazin 27.11.2021, 18:32 27.11.2021, 18:41
Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…
O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.
“KIYAMAM” DEDİ, HERKES AYAKTA ALKIŞLADI
Sadece onlar değil, Zeynep’in performansı tüm izleyenleri büyülemişti.
Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.
GÖZLERİ DOLDU
Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı.
Şarkısı biterken gözleri dolan yarışmacı, kendisine hayran bıraktırdı.