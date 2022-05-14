Zeynep Avcı Bursa’da sitem etti

O Ses Almanya 2021 yarışmasında Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ şarkısını seslendirerek adını duyuran Zeynep Avcı, Bursalı dinleyicilerin ‘Yalan’ diye seslenişleri üzerine, “Şimdi sabaha kadar ‘Yalan’ı söylersek olmaz tabii. Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor diye geldim ben buraya" dedi.

Jolly Joker Bursa sahnesinde müzikseverlerle buluşan Zeynep Avcı, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Sıla ve birçok sanatçının sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirdi. Konserin üçüncü şarkısı olarak ‘Yalan’ şarkısını seslendiren sanatçı, cover şarkılar ile konserine devam etti. Bursalı dinleyicilerin şarkı aralarında ‘Yalan’ diye seslenişleri üzerine Avcı, “Şimdi sabaha kadar ‘Yalan’ı söylersek olmaz tabii. Her şeyde olduğu gibi, başında olduğu gibi sonunda da söyleyeceğim. Ama şimdi güzel şarkılar da var. ‘Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor’ diye geldim ben buraya. Herkesin istek şarkılarını tabii ki söyleyeceğim" diyerek konserine devam etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zeynep Avcı, konserin kapanışını söz verdiği gibi ‘Yalan’ şarkısıyla sonlandırdı.