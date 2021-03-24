Zerrin Tekindor: Avam kadını oynamayı severim

Usta oyuncu Zerrin Tekindor, bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu. Avam kadın rollerini tercih ettiğini söyleyen Tekindor, bu karakterlere girince eğlendiğini dile getirdi.

"DAHA RENKLİ VE EĞLENCELİ"

Deneyimli oyuncu, “Avam kadınları oynamak daha renkli, daha eğlencelidir. Ama hanımefendinin içinden bir avam kadın, avam kadının içinden de bir hanımefendi çıkabilir her zaman.” dedi.

"BİLMEDİĞİM YOLA GİDERİM"

“Bildiğiniz mi bilmediğiniz yolu mu seçersiniz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Bilmediğim yoldan giderim. Daha heyecanlı ve maceralı olmasını tercih ederim. Gittiğim anda bildiğim yol olmuştur zaten o da.”

(Ensonhaber)