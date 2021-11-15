Zayn Malik ve Gigi Hadid ayrılığında son durum: Pişman ve son bir şans istiyor!

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası verilen Zayn Malik hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yolanda Hadid - Zayn Malik - Gigi Hadid

"İLİŞKİLERİNE SON BİR ŞANS VERMESİ İÇİN YALVARIYOR"

OK! Dergisi'nin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre; Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor.

Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu konuşuluyor.

"KARANLIK VE RAHATSIZ BİR ADAM"

Dergiye konuşan modele yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor." dedi.

Ancak Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Ünlü modelin annesi, Zayn Malik'in hem kızı hem de torunu Khai'den kesin olarak, koşulsuz bir şekile uzak durmasını istiyor.

Aynı kaynak, "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GERİ DÖN" ÇAĞRISI

Ayrıca Zayn Malik'in İngiltere'deki ailesinin de şarkıcının artık ABD'den ayrılıp, ülkesine dönmesi gerektiğini düşündüğü ileri sürüldü.

İddialara göre; Malik'in zor bir dönemden geçtiğini düşünen ailesi, onun artık yanlarına gitmesini istiyor. Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar, "Trisha'nın tek istediği oğlu Zayn'ı korumak. Bütün istediği bu." diyerek, durumu özetledi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Hadid ile ayrılığı çok konuşulan Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketinden kovulduğu da ortaya çıktı.

KÜFRETTİ

Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlere göre; Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasındaki kavga geçtiğimiz ay Gigi Hadid'in iş için başka şehirde olduğu bir sırada gerçekleşmişti. Ünlü şarkıcı, Hadid ile birlikte yaşadığı evde 1 yaşındaki kızları Khai'ye bakıyordu.

Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı eve gitmişti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmemiş ve ikili arasında bir tartışma başlamıştı.

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek, küfretmişti ve sert bir şekilde bağırarak, kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp, gitmesini istemişti. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.

"VURMADIM"

Bu suçlamalara yanıt veren 28 yaşındaki Malik, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunarak, “Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir.” demişti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Malik, bu olaydan sonra denetimli serbestlik ve uzaklaştırmayla cezalandırılmıştı. Malik ile Yolanda Hadid arasında yaşanan olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı.

GIGI'YE DE "SÖZLÜ ŞİDDET" İDDİASI

Zayn Malik'in sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etmiş fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında suskun kalmıştı.

"KARMA" GÖNDERMESİ

Malik’in kız kardeşi, şarkıcıya destek olurken, Hadid ailesini eleştirmişti:

"Zayn hepimiz tarafından çok seviliyorsun. Karma eninde sonunda herkesin peşinden gelir. Hayatın boyunca kurtulamazsın, kim olduğun umurumda değil. Ne ekersen onu biçersin. İşte böyle çalışır. Er ya da geç evren sana hak ettiğin intikamı verecek."

GIGI CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Gigi Hadid’in temsilcisinden de bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, "Gigi, yalnızca Khai için en iyisine odaklandı. Bu süre zarfında mahremiyet istiyor." ifadelerine yer verilmişti.