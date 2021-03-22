Zayn Malik: "İnatçılığım beni bugünlere getirdi"

19 Eylül'de kızı Khai'yi kucağına alarak, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Zayn Malik, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Ünlü model Gigi Hadid ile aşk yaşayan Malik, GQ Dergisi'ne konuştu.

"İNATÇILIĞIM BENİ BUGÜNLERE GETİRDİ"

Yeni albümü 'Nobody is Listening' ile raflardaki yerini alan Zayn Malik, "İnsanlar bana bir işin nasıl yapılacağını söylediğinde, ben o işi her zaman alışılagelmişin dışında yapmışımdır. İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İNSANIZ"

Hayranlarıyla arasının iyi olduğunu belirten şarkıcı, "Herkesle eşit şekilde konuşmaya çalışırım. Hepimiz insanız" şeklinde konuştu.

SİTEM ETMİŞTİ

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri'nin bu yılki kazananları 15 Mart'ta belli olmuştu.

Pandemi nedeniyle birçok yıldızın online bağlantı ile katıldığı törene şarkıcı Zayn Malik'ten çarpıcı bir çıkış gelmişti.

'One Direction' grubuyla adını duyuran Malik, Twitter hesabından "Grammy'ye de, onunla bağlantılı olan herkese de... "diye başlayan öfke dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

"GELECEK YIL SİZE ŞEKERLEME GÖNDERECEĞİM"

Ödül dağılımının şaibeli olduğunu ileri süren 29 yaşındaki şarkıcı, el sıkışıp, hediyeler gönderen kişilerin kazanma şanslarının arttığını iddia etmişti. Zayn Malik, "Gelecek yıl size bir sepet şekerleme göndereceğim" diye yazmıştı.

GRAMMY ADAYLARI ARASINA ALINMAMIŞTI

Malik, solo kariyerinde üç albüm yayınlamıştı. Fakat bunların hiçbiri Grammy'ye aday gösterilmemişti. Şarkıcının sadece Taylor Swift ile yaptığı 'I Don't Wanna Live Forever' adlı düeti ödüle aday gösterilmişti.

Malik'in ocak ayında yayınladığı 'Nobody Is Listening' adlı albümü ise koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle bu yıl Grammy adayları arasına alınmamıştı.

Zayn Malik, tartışma konusu olan paylaşımından sonra bir mesaj daha yayınlamıştı. Olaya kişisel olarak bakmadığını belirten ünlü yıldız, ödüllerle ilgili yeterince açıklık ve şeffaflık olmadığını öne sürmüştü.

BABA OLDU

Öte yandan uzun süredir aşk yaşayan Gigi Hadid-Zayn Malik çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında kızları Khai'yi kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

SAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Hadid ile Malik, bebekleri olacağını uzun bir süre açıklamamayı tercih etmişti.

Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon süreci, onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına yardımcı olmuştu.

"DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

Bebeğini kucağına alan Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" demişti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından yayınlayan Zayn Malik ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum.

Kaynak: haberturk.com