Zayn Malik, Grammy'yi rüşvetle suçladı

28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ödül akademisini rüşvet almakla suçladı. “El sıkışıp hediye göndermedikçe adaylığı unutun. Seneye size bir sepet şeker göndereceğim.” diyerek tepki gösterdi.

2020’nin en ses getiren albümünü yapmasına rağmen adaylığı olmayan The Weeknd de “Yozlaşmışsınız. Bana ve hayranlarıma borçlusunuz.” diyerek akademiye tepki göstermişti. The Weeknd’in ‘Blinding Lights’ şarkısı, Billboard Hot 100 listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10’da kalan ilk şarkı olmuştu.