Zamanı donduran 20 kadın!

50 yaşındaki model, geçen yıllara rağmen hala güzelliğini koruyor. Schiffer, yüzüne ayda dört kez, 90 dakikayı bulan özel bir masaj yaptırıyor. Ayrıca köpeğiyle her gün uzun yürüyüşler yapan 3 çocuk annesi, fırsat buldukça tenis oynuyor. Yoga ve pilates ise günlük rutinlerinden. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü model, “Diyet yapmıyorum. Sadece sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum” diyor.

Elle Macpherson (56)

Avustralyalı mankenin dünya çapında tanınması Sports Illustrated dergisine kapak olmasıyla başladı. 2000'li yıllara damga vuran Firends dizisinde de rol alan manken, Aşkın iki yüzü ve Batman & Robin filmlerinde de rol aldı.

Macpherson, 56 yaşında olmasına rağmen görünümüyle genç meslektaşlarına taş çıkartıyor. Genç kalmasının sırlarını paylaşmaktan çekinmeyen iki çocuk annesi modelin bu konuda verdiği en önemli üç tüyo sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivitede bulunmak ve vücudun ph dengesini korumak.



Çantasından pH test sonucunu ayırmadığını söyleyen ve alkali diyet uygulayan Macpherson, “Pek çok hastalığın asit baz dengesizliğinden ileri geldiğine inanıyorum” diyor. Her sabah spor salonunda 45 dakika egzersizin yanı sıra yürüyüş ve zaman zaman su kayağı da yaptığını söyleyen süper model, sıkı bir diyet uyguladığını da sözlerine ekledi.



Alkol ve sigara kullanmadığını açıklayan Macpherson, sadece organik gıdalarla besleniyor ve günde üç litre su tükettiğini de söylüyor.

Naomi Campbell (50)



İngiliz manken Naomi Campbell da, Claudia Schiffer gibi genç yaşta keşfedildi. 15 yaşındayken dikkatleri üzerine çeken Naomi, 1980'lerin sonu ve 1990'ların en tanınmış modelleri arasında yer aldı. Kendi kuşağının moda endüstrisi ve uluslararası basın tarafından süper model ilan ettiği altı modelden biriydi. (Diğerleri; Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Christy Turlington ve Kate Moss.) Campbell, modellik kariyerinin yanında 18 filmde de rol aldı.

Ünlü model, 1993 yılında U2 basçısı Adam Clayton ile nişanlandı. Ancak bu ilişkisi uzun soluklu olmadı. 1995'te Leonardo DiCaprio ile flörtleşti. Campbell, Rus oligark eski sevgilisi Vladislav Doronin ile olaylı bir şekilde ayrıldı.

Vejetaryen olan ünlü model, yoga ve pilates yapıyor. Ayrıca ip de atlıyor. Campell ip atlamanın vücudunun yanı sıra yüzüne de iyi geldiğini söylüyor. Yılda 3 kere, akçaağaç pekmezi, kırmızı biber ve limon suyundan oluşan özel bir karışım içerek detoks yapıyor.

Jennifer Lopez (51)



Jennifer Lopez, gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi. Oyunculuğunun yanı sıra Lopez, Latin müziğinin kadın öncüsü olmuştur. 2013 yılında müziğe katkılarından dolayı Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhret Yolu'nda 2500. yıldıza sahip oldu.

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Lopez 2004 ile 2014 yılları arasında ise Marc Anthony ile evlilik yaşamıştı. Şarkıcının bu evliliğinden Emme Anthony adında bir kızı bulunuyor. Lopez, son olarak eski beyzbol oyuncusu ve iş adamı Alex Rodriguez ile yaklaşık 4 yıldır birlikte.51 yaşındaki Lopez, fit vücudunu yıllardır yaptığı spora ve beslenmesine borçlu. Jennifer Lopez'e göre; bol bol su içmek sağlıklı bir hayat için ilk kural. "Özellikle spordan önce su içmek yaptığınız egzersizlerden daha fazla verim almanızı sağlıyor" diyen Lopez, günü en az 8 bardak su içmeden tamamlamıyor. Sebze ağırlık beslenen şarkıcı, Brüksel lahanası ve brokoli yemeyi sevdiğini söylüyor. Lopez ayrıca uzun süre güneşin altına kalmanının cildine zararlı olduğunu bildiğinden, tatillerinde saatlerce güneşlenmiyor. Bedensel sağlığı kadar ruhsal sağlığını da önemseyen Lopez, her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.

Jennifer Aniston (51)



İlk olarak 80'li yıllarda küçük rollerde boy göstermeye başlayan Jennifer Aniston, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. En bilinen rolü Friends dizisindeki Rachel Green karakteri. Dünya ve Amerikan tarihinde en çok izlenen televizyon dizilerinden olan Friends ile birlikte adeta fenomen olan Aniston, bu rolü ile bir Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü almıştır.

Aniston, 2000-2005 yılları arası ünlü aktör Brad Pitt, 2015–2017 yılları arasında ise yine bir oyuncu olan Justin Theroux ile evlilik yaşadı. Aniston, "Çalıştığım günlerde genellikle 4:30-5:00 arasında uyanıyorum, eğer çalışmıyorsam 8:00-9:00 arasında. Gece insanıyım ama erken kalkanlardanım. Uyandığımda sabah ilk olarak bir bardak limon dilimli sıcak su içiyorum." ifadelerini kullanıyor.



Günde 20 dakikasını meditasyona ayıran Aniston, "Kahvaltı için genellikle protein bazlı içecekleri tercih ediyorum. Muz, yaban mersini, dondurulmuş kirazlar, sebzeler, maca tozu ve biraz da kakao ile yaptığım karışım kahvaltım oluyor. Eğer shake yapamıyorsam genellikle kızarmış ekmek ve avokadolu çırpılmış yumurta yiyorum." diyor.



Ünlü oyuncu ayrıca "Kahvaltıdan sonra egzersize başlıyorum. Birlikte Yoga-spin yaptığımız bir eğitmenim var. İlk yarım saat spin sonra da 40 dakika yoga yapıyoruz. Gerçekten yoğun ve hassas bir program oluyor. Bunu tamamladıktan sonra güç antrenmanları, koşu bandında çalışmak, bisiklete binmek ve istediğim bölgeye daha net çalışabilmek için spor salonuna gidiyorum. Vücudunu şaşırtmak ve sürekli aynı şeyi yapmamak benim için kilit nokta." ifadeleriyle sırrını açıklıyor.

Catherine Zeta-Jones (51)



Küçük yaşlardan beri tiyatroya duyduğu ilgi onu Hollywood'un en çok aranılan kadın oyuncularından biri yaptı. İngiliz filmlerinde kendisine sürekli aynı rolün verilmesinden sıkıldı ve ABD Los Angeles'a taşındı. The Mask of Zorro (1998) ve Entrapment (1999) filmleri ile Hollywood'da yer aldı. 2010'da Akademi ödülü, BAFTA ve Tony Award'dan sonra film endüstrisi ve insani olarak çabalarından ötürü İngiliz Kraliyet Onur Nişanı'na layık görüldü. Çeşitli yardım kuruluşlarını desteklemekte öne çıkan bir ünlüdür. 2000 yılında kendisi gibi oyuncu olan Michael Douglas ile evlendi.

Aktris, pürüzsüz cildinin ve güzelliğinin sırrının argan yağı kullanmak, bol bol su içmek ve mutluluk olduğunu söylüyor. Oyuncu, "Normalde cildim bir patates kabuğu kadar kuru. Daha genç görünmek için yüzümü neme doyurmam gerekiyor. Bunu da argan yağı ile yapıyorum. Bu yağ, günlük bakım rutinimin bir parçası oldu" diyor. Bu yağı tesadüfen keşfettiğini söyleyen güzel yıldız, "New York’ta bir otel odasındaydım. Klima nedeniyle cildim kupkuru olmuştu. Sonra tesadüfen aldığım argan yağını gece yatarken cildime sürdüm. Sabah kalktığımda cildim çok daha nemliydi.” diyor. Oscarlı oyuncu, cildin asıl dostunun su olduğunu belirterek, "Asıl nemlendirme içten gelir" ifadelerini kullanıyor.

He lena Christensen (52)



Eski Victoria Secret mankeni olan Helena Christensen de geçip giden yıllara adeta meydan okuyor. Güzelliğini genetiğine borçlu olduğunu belirten Christensen, “Büyükannemin harika bir cildi vardı. Sadece su, sabun ve basit bir krem kullanırdı. Yüzlerce ürün denedim ama yine büyükannemin önerisine geri döndüm. Ben de sadece su, sabun ve basit bir nemlendirici krem kullanıyorum” diyor. Fit kalmak için direk dansı yapan ünlü model, “Direk dansı, metabolizmayı harekete geçirmek için en iyi yol” diye konuşuyor. Eski manken, “Kahve telvesi ve papaya yiyorum. Ekmek ve makarna yemeden de yaşayamam” ifadelerini kullanıyor.

Julia Roberts (53)



Beyazperdenin aranılan oyuncusu Julia Roberts, 1987'de Firehouse filmiyle izleyici karşısına çıktı. 1990'da Richard Gere ile başrolünü paylaştığı Pretty Woman filmi şöhretini pekiştirdi. Steven Soderbergh'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde Albert Finney'in yer aldığı "Erin Brokovich / Tatlı Bela" filmindeki rolü ile 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü’nü kazandı. 1993'te, John Grisham'ın romanın uyarlanan "The Pelican Brief" filminde Darby Shaw karakteriyle bir kez daha kendini ispatladı. Roberts, daha sonra onlarca filmde başrol aldı.

1993'te müzisyen Lyle Lovett ile evlendi ancak bu ilişkisi iki yıl sürdü. 2002'de ise görüntü yönetmeni Daniel Moder ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi.

Gülüşüyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Roberts, parlak ve canlı cildi ile dikkat çekiyor. Roberts, "Açık havada olmayı seven üç çocuğu olan sorumlu bir ebeveyn olarak tamamen iyi bir güneş kremi kullanıyorum" diyor ve kadınlara da kremsiz sokağa çıkmamalarını öneriyor. Üç çocuk annesi yıldız, yüzü, elleri ve ayakları için hidrasyon odaklı bir cilt bakımı tercih ediyor. Roberts ayrıca yüzüne ve saçına ise sızma zeytinyağı kullanıyor. Ünlü oyuncu beslenmenin de cilt bakımına katkıda bulunduğunu düşünüyor ve "Kesinlikle özenle yemeye çalışıyoruz. Çocuklarıma her zaman söylediğim gibi, iyi hissetmek için iyi şeyler yemelisin" diyor.

Nicole Kidman (53)

Başlarda baleye karşı ilgisi olan Oscarlı oyuncu Nicole Kidman'ın sonradan bu ilgi sanatın bir başka dalı olan tiyatroya kaydı. Yaşıtlarından uzun boyu, kızıl saçları ve sevimli yüzü onu diğerlerinden ayırıp Hollywood'a kadar yükselmesini sağladı. Kendini ilk olarak Dead Calm (1989)’daki Sam Neill'in genç karısı rolü ile gösterdi. Daha sonradan Days Of Thunder filminde Tom Cruise ile tanışmıştır. Arkadaşlıkla başlayan ilişki evliliğe kadar gitmiştir. Aralık 1990'da Tom Cruise ile hayatını birleştiren oyuncu söylentilerin aksine başarısının Tom Cruise'un yanında sönük kalmadığını ve yeteneğini Flirting, Far And Away, My Life, Portrait Of A Lady gibi birçok film ile göstermiştir. 2000 yılında Tom Cruise'dan ayrıldıktan sonra adeta yükselişe geçmiştir. 2001 yılında Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen) filmiyle hem sesinin güzelliğini hem de oyunculuk yeteneğini bir kez daha göstermiş ve ilk defa Oscar'a En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmuştur. Fakat Oscar'ı ona kazandıran Saatler The Hours deki Virginia Woolf karakteri olmuş, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ilk Avustralyalı oyuncu olmayı başarmıştır. 2006 yılında müzisyen Keith Urban ve iki çocuk annesi Kidman güzellik sırlarını böyle açıklıyor:



Her akşam makyajımı temizlemem gerektiğini biliyorum fakat tüm gün çalıştıktan sonra bazen bu işlemi makyaj temizleyici mendiller ile hızlıca yapıyorum. Seyahat ederken de güvenlikten rahat geçebilmek için yine bu mendilleri yanıma alıyorum. Açık tenli biri olarak, çocukluğumdan beri güneş koruyucu kullanmak en büyük alışkanlığım. Maraton koşucusu bir baba ve triatlon sporcusu bir kız kardeş ile büyüdüm. Onlar gibi sporcu olmasam da açık havada, düşük tempoda koşmayı severim. Koşu bana enerji ve olumlu hisler yüklüyor. Kahvaltım; Bir kase dolusu pirinç patlağı, yaban mersini, ahududu ve badem sütü karışımından oluşur.

Salma Hayek (54)

Meksikalı güzel oyuncu, yıllara meydan okuyan başka bir isim. Çok genç yaşlarda aktris olmak istediğini anlayan Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu amacını gerçekleştirmek için kendini daha da hazır hissetmeye başladı. Seksenlerin sonunda "Teresa" adlı bir operada aldığı rol ile adından söz ettirmeye başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. Hayek'in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas'ın başrolde olduğu "Desperado" filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood'a ilk adımını atmış oldu.



2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu. Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi. 2005 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.



Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler. Salma Hayek güzellik sırları hakkında ise, "Yüzümü yıkamadan asla yatağa girmem. Hasta ya da yorgun olmam bunu etkilemez. Hatta gençken çok sarhoş olsam bile yatmadan önce yüzümü mutlaka yıkardım! Belki elbisemi, ayakkabılarımı ya da takılarımı çıkarmayı unutabilirim ama makyajımı çıkarmayı hiçbir zaman atlamam." diyor.



Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürüyor:



Eminim botoks ile çok daha iyi gözükebilirim ama benim felsefem bugün nasıl daha iyi gözükebileceğim değil, 70 yaşına geldiğim zaman nasıl daha iyi gözükebileceğim. Hızlı çözümler yaşlandırır. Mesela egzersiz yaptıktan sonra cildinizin nasıl da ışıl ışıl parladığını fark ettiniz mi? Bir de, hiçbir mimiğinizin hareket etmediğini düşünün. Benim tavsiyem, gençliğinizi tutabildiğiniz kadar elinizde tutun. Yaşamayı ve yemek yemeyi seviyorum. Bana mutluluk veriyor. Hiçbir zaman sıkı bir diyet yapamadım ya da egzersiz programına bağlı kalamadım. Egzersiz yapmaya da çok geç başlayabildim. Ama hiç kimse kusursuz değil, kendimi böyle kabul ediyorum. Bu biraz korkunç ama eşim bana iltifat ettiği zaman kendimi güzel hissediyorum. Aslında bunun cevabının, aynaya baktığım zaman olması gerekiyor. Aynı zamanda yoga yaparken, mükemmel duruş esnasında kendimi çok güzel hissediyorum.

Cindy Crawford (54)

Crawford, Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni kazandı ancak eğitimine sadece bir yarıyıl devam etti. Eğitimini bıraktıktan sonra 16 yaşında başladığı fotomodelliğe hız verdi ve Chicago'da fotoğrafçı Victor Skrebneski ile çalışmaya başladı. 1989 ile 1995 yılları arasında MTV'nin House of Style programında hosteslik yaptı. 1995 yılında ilk sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile birlikte başrolü paylaştı. Aranılan bir oyuncu ve manken olan Crawford 1980'ler ve 1990'lar boyunca tüm dünyada hızla tanınmaya başladı. Aktör Richard Gere ile 1991-1995 arasında evli olan Crawford, 1998 yılında eski manken ve iş adamı Rande Gerber ile evlendi. Bu evliliğinden Presley Walker ve Kaia Gerber adlarında iki çocuk sahibi oldu.

51 yaşındaki Cindy Crawford, cildi için vücut yağı kullanıyor. Saç stilinin her zaman aynı olmasına özen gösterdiğini söyleyen eski manken düzenli olarak spor yapıyor. Haftada 3 gün sabah saatlerinde kişisel antrenörüyle çalışan Crawford, "Güne mutlaka yeşil çay içerek başlıyorum. Çayın yanında biraz da çörek yiyorumDetoks için homeopatik doktorum önerdi, haftada 1 kez kızılötesi saunaya giriyorum" diyor.

Halle Berry (54)

1980‘lerin sonunda, modellik ve oyunculuk kariyeri için Chicago‘ya giden Halle Berry, Chicago Force adlı televizyon dizisinde oynamaya başladı. 2000 yılında çizgi roman X-Men'in film uyarlamasında, Storm'u canlandırarak dünya çapında tanınmaya başladı. 2001'de Monster's Ball filmiyle Oscar kazandı. 2002'de Bond kızı Jinx'i canlandıran Berry şöhretini pekiştirdi. Üç kez nikah masasına oturan oyuncunun iki çocuğu var.

Berry, güzelliğini ise yoga ve meditasyona borçlu. "Fitness sadece koşmak, ağırlık kaldırmak ya da bir şeyleri yumruklamak anlamına gelmiyor" diyen Berry, antremanlarında sadece bedenini değil zihnini de eğitiyor. Berry, genç görünmemin en büyük sırrını ise kemik suyuna bağlıyor.

Elizabeth Hurley (55)



1980'lerin sonunda, İngiltere'deki yerel bir gazetenin düzenlediği "Yılın yüzü" yarışmasını kazandı ve ödül olarak Londra'da prestijli bir ajansla bir yıl süreyle çalışma fırsatı yakaladı. Bu sırada oyunculuk alanında da bir kariyer çizmeye karar veren Hurley, birçok İngiliz ve Hollywood yapımında rol aldı. Bu yıllarda İngitere'de çok sevilen ünlü oyuncu Hugh Grant'le birlikte olmaya başlamıştı. Bu ilişki onun daha çok tanınmasında önemli oldu. Elizabeth Hurley, Hugh Grant'le uzun süren bir ilişki yaşadı (1987 – 2001). Bu ilişkinin bitmesinin ardından oyuncu, milyarder Stephen Bing'le birlikte olmaya başladı. 2001'de Bing'den hamile kalan Hurley, 4 Nisan 2002'de Damian Charles Hurley'yi dünyaya getirdi.

Spor yapmadığını ancak aktif bir hayat sürmenin önemini vurgulayan Hurley, fiziğini buna borçlu olduğunu anlatıyor. Elizabeth Hurley yüzüne ve tüm vücuduna nemlendirici sürdüğünü ve bunu sürekli yaptığını söylüyor. Hurley böylece yaşlanmasını engellediğini söylüyor.

Hurley, cildindeki toksinlerden arınmanın yolunun sudan geçtiğine inanıyor. Güne büyük bir bardak ılık su içmeden başlamıyor, çantasında su taşıyor.

Arada soğuk suyla duş alıyor. Bronzlaşmaktan kaçınıyor. Günde 30 dakika yürüyor. Sofrasından balık, esmer pirinç, sebze çorbası eksik olmuyor

Brooke Shields (55)

1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım atan Brooke Shields, 1980 yılında Vogue dergisinin kapağında yer aldığında ise 14 yaşındaydı. Asıl çıkışını Mavi Göl filmiyle yapan Shields, 4 yıl üst üste En sevilen Genç oyuncu ödülünü kazandı. 1.83 boyundaki Shields, yaşamı boyunca Ted McGinley, Dean Cain, John F. Kennedy Jr., Michael Bolton, Monaco Prensi 2. Albert ve Michael Jackson gibi birçok ünlüyle aşk yaşadı.

Monica Bellucci (56)

İtalyan güzel, 16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modellikle tanıştı. Bellucci, 1988’de Avrupa’nın moda merkezlerinden biri olan Milano’ya taşındı ve güzelliği ile kısa sürede dikkat çekti. 1989’da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990’ların başında birkaç televizyon filminde küçük roller aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker’s Dracula'da, Dracula'nın vampir kadınlarından birini canlandıran Bellucci, 42 filmde rol aldı.

Sandra Bullock (56)

Amerikalı bir bir asker baba ve Alman bir müzisyen annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sandra Bullock, 2015 yılında People dergisi tarafından En Güzel Kadın seçildi. 2010'da Time'ın dünyadaki en etkili 100 kişisine dahil edildi. Bullock, Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Hız Tuzağı, Miss Congeniality, 28 gün, Sen Uyurken, The Net, Kör Nokta, Adım adım Cinayet, Göl evi ve Sıradışı gibi önemli yapımlarda rol aldı. 2010'da Kör Nokta'daki performasıyla, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar almıştır.

Yolanda Hadid (57)

Dünyanın en popüler modelleri olan Gigi ve Bella Hadid'in anneleri olan Yolanda Hadid'e zamana meydan okuyan başka bir ünlü. Hollanda'da dünyaya gelen ve bir döneö modellik yapan Hadid, The Real Housewives of Beverly Hills adlı TV şovuyla, ekranlarda boy gösterdi.

Yolanda Hadid, zamana karşı direnmesinde egzersiz ve meditasyon yapmasının çok önemli olduğun vurguluyor. Sebze ağırlıklı beslenen Hadid, akşam saatlerinde ise yemek yemediğini söylüyor.

Demi Moore (58)



Demi Moore, 19 yaşında "General Hospital" adlı bir televizyon dizisiyle ekranlara çıktı. Gençlik yıllarında bir dönem çalkantılı süreçler geçiren Demi Moore, madde bağımlığını kısa sürede atlattı. Hamileyken Vanity Fair'e verdiği çıplak poz uzun süre magazin gündeminde konuşuldu. Ghost filminin büyük ticari başarısından ve Indecent Proposal ilke Disclosure gibi tartışmalı filmlerden sonra Hollywood'un en çok aranan ve en pahalı oyuncularından biri oldu.



1996'da People dergisi tarafından dünyadaki en güzel 50 kişiden biri seçilen Demi Moore, Bruce Willis ile evlendi. Bu evlilik Haziran 1998'de sona erdi. 2005'te Ashton Kutcher ile evlendi. Bu evlilik ünlüler arasında oldukça tartışıldı. Demi Moore 2006 yılında eskiden kendisinin nişanlısı olan Emilio Estevez'in yazıp yönettiği Bobby isimli dramatik filmde Virgina Fallon'u canlandırdı. Filmde kocası Ashton Kutcher de oynuyordu.

Julianne Moore (60)

Boston Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa adım atan ünlü aktris 1985-1988 yılları arasındaki rol aldığı As the World Turns dizindeki performansıyla Emmy Ödülü kazandı. Moore, 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında, Boogie Nights (1997),The End of the Affair (1999),Far from Heaven (2002) ve The Hours (2002) için Oscar adaylığı kazandı. Bunlardan ilkinde, 1970'lerde pornografik bir oyuncuyu oynarken, diğer üç rolü mutsuz, 20. yüzyılın ortalarında bir ev kadını olarak rol aldı. Moore, Still Alice'te (2014) Alzheimer hastasını canladırdığı rolünden sonra En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı ve Cannes Yıldızlar Haritaları Festivali'nde (2014) En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Beyazperdenin aranılan kadın oyuncuları arasında yer aldı.

Sharon Stone (62)

Woody Allen imzalı Stardust Memories filmiyle beyazperdeyle buluşan Sharon Stone, mankenlik sonra oyunculuğa adım attı. Arnold Schwarzenegger ile beraber rol aldığı bilimkurgu filmi Total Recall, Stone’a şöhretin kapılarını açan ilk yapım oldu. 1992 yılında Michael Douglas ile başrolü paylaştığı Temel İçgüdü filmiyle akıllara kazındı. Stone, 2004 yılında Kurtlar Vadisi’nde konuk oyuncu olarak yer aldı. Stone'un güzellik sırlarına gelince ise; Sabah uyanır uyanmaz yüzünü sabunsuz duru soğuk suyla yıkıyor. “Teni bundan iyi hiçbir şey ferahlatamaz” diyor. Dişleriniyse yalnızca kabartma tozu, aktif kalsiyum, florür ve peroksit birleşimi macunlarla fırçalıyor. Doğal olanları tercihi... Kimi bakım ürünlerini mağazalarda bulamadığından interneti tercih ettiğini söyleyen oyuncu “Duş jeli konusunda takıntılıyım. Yalnızca kiraz çiçeği ve pirinç sütüyle zenginleştirilmiş jelleri kullanıyorum” diyor. Sanıldığının aksine günlük hayatında Stone, makyaja epey mesafeli. Özel davetler olmadıkça da yalnızca güneş koruma özelliği olan nemlendiricili, ten rengine uygun fondötenini sürüp dışarı çıkıyor.

Şaşıracaksınız belki ama ünlü yıldız, saçlarını kendi kesiyor. Hikâyesi, gittiği Fransız bir kuaförde başlamış. “Bütün saçlarını çek ve sonra sadece uçlarını kes ve istediğin tüm katlar olacak” demiş kuaför. Başka kuaförler “Kim kesti bunu?” diye yakınsa da “Zaten kimse başkasının kesimini beğenmiyor” deyip önüne bakıyor Sharon Stone.



İşlenmiş gıda, kafein, soda ve alkolden uzak duruyor. Eti ve bitter çikolatayı çok seviyor. Çölyak hastalığı dolayısıyla gluten tüketemiyor. Bunun dışında bol yeşillikle besleniyor. Haftada en az 3 kere pilates yapmayı da unutmuyor.