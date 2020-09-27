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Yusuf Karul’dan ‘Kırklareli’ için özel şarkı
BAŞARILI SANATÇI YUSUF KARUL, ‘KIRKLARELİ’ ŞEHRİNE ÖZEL ŞARKI YAPTI.
Magazin 27.09.2020, 10:01
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Başarılı sanatçı Yusuf Karul, ‘Kırklareli’ şehrine özel şarkı yaptı.
Yusuf Karul, bu kez Roman tarzı bir eserle sevenlerinin karşısına çıktı. ‘Kırklareli’ adlı hareketli şarkı, müzik platformlarındaki yerini aldı. Eser, özellikle Trakya Bölgesinde kısa zamanda büyük ses getirdi. Genç sanatçı, Kırklareli şehrine olan sevgisini sözü ve müziği kendisine ait bu şarkıyla dile getirdiğini söyledi.
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