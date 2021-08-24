Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu

Model, oyuncu, şarkıcı olan ve son olarak bir radyoda müzik programı yapan 38 yaşındaki Nana Topaskou'nun ölümü Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Evli iki çocuk annesi ismin, ölümüne neden olabilecek herhangi bir rahatsızlığının olmadığı da açıklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sözcü'de yer alan habere göre, evinde ölü bulunan sanatçının ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden etkiledi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlatırken Topaskou'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUĞU VAR

Yunanistan'ın Serres kentinde yaşayan ve iş insanı Mavroudis Anagnostaras ile evli olan iki çocuk annesi, modelliğin yanı sıra What I Love şarkısıyla ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Judas TV Dizisi'nde rol alan Tophaskou, birçok televizyon programında yer aldı.