Yonca Evcimik'in yeni şarkısı tartışma yaratt

Şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra rap türünde yaptığı 'Ayıp Şeyler' isimli yeni şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması tepki çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şarkısını sosyal medyada hesabından 25 kasım kadına şiddete hayır etiketiyle yayınlayan Evcimik, şarkı sözlerindeki ifadelerle ters düşmesi nedeniyle alay konusu oldu.

Evcimik'in tepki çeken şarkı sözlerinde, "Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

Yıllar önce Yonca Evcimik'in rol aldığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi olan Burak Akkul ise paylaşımında "Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken şarkının sözleri:

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allah'ı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler

Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki

Seni hak ettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...