Yılmaz Morgül: Evlenseydim Yıldız Tilbe'yi seçerdim



Yıldız Tilbe, tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Sahnesi'ndeydi. Ünlü sanatçı, 2.8 saat süren konserin açılışını 'Delikanlım' parçası ile yaptı.

Şarkıcı, konser boyunca seyircilerle eğlenceli anlar yaşadı. Çok üşüdüğü için sahnede ısıtıcılardan uzağa gidemediğini dile getiren Tilbe, söylediği şarkılarla salonu ayağa kaldırırken, esprileri ile kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.

DÖRT SAATTE HAZIRLANDI

Sahneye çıkmadan önce dört saatte hazırlandığını anlatan sanatçı, kendi tasarımı olan saçı, makyajı, kıyafeti ve tacı ile dikkat çekti. Yıldız Tilbe, arka arkaya söylediği şarkılar ile salonu dolduran kalabalığı müzik ziyafeti çekti.



Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Yılmaz Morgül'ü sahneye davet etti. Morgül, meslektaşına övgüler yağdırdı: Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız’ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum, teksin. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.

ŞARKIYI HEDİYE ETTİ

Yılmaz Morgül sahnede şarkılar söylerken, söz ve bestesine Yıldız Tilbe'nin imza attığı 'Ummadığım Anda' parçasını kendisine istediğini söyledi. Tilbe de şarkıyı "Sesine yakışacağına inanıyorum" diyerek, Yılmaz Morgül'e hediye etti. Renkli dakikaların yaşandığı konserde Yıldız Tilbe, yine unutulmaz bir geceye imza attı. (milliyet)