Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, ne iş yapıyor?

Damla Uğurtürk kimdir, ne iş yapıyor? Merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Damla Uğurtürk hakkında merak ettikleriniz...

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.