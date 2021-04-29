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Yılmaz Erdoğan'ı huzursuz eden tehdit
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, aldığı tehdit mesajları sonrası soluğu savcılığın kapısında aldı.
Magazin 29.04.2021, 18:27
Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TEHDİT ETTİ
Ünlü oyuncu, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim." dedi.
Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi.
Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
(Ensonhaber)