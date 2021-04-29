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Yılmaz Erdoğan'ı huzursuz eden tehdit

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, aldığı tehdit mesajları sonrası soluğu savcılığın kapısında aldı.

Magazin 29.04.2021, 18:27
Yılmaz Erdoğan'ı huzursuz eden tehdit

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TEHDİT ETTİ

Ünlü oyuncu, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim." dedi.

Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi.

Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

(Ensonhaber)

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