Yılın ‘Melek doktoru’ ödülü Atay’ın oldu

Altın Melek ödüllerinde yılın ‘Melek doktoru’ ödülü Dr. Evren Fehmi Atay oldu.

Her yıl düzenlenerek bir gelenek haline gelen Türkiye’nin en önemli törenleri arasında yer alan Altın Melek ödülleri İstanbul’da düzenlenen etkinlikle sahiplerini buldu. Hande Yener ve Otilia gibi ünlülerin ödül aldığı gecede konuklar şıklığı ile göz doldurdu. Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Dilara Erentöz’ün gerçekleştirdiği gecede Dr. Evren Fehmi Atay, yılın ‘Melek doktoru’ kategorisinde ödüllendirildi.

Böylesi önemli bir gecede bu anlamlı ödülü almanın gurur verici olduğunu belirten Dr. Atay, “Ödüller insanları motive ediyor, doğru yolda olduğunu gösteriyor. Benim ödülüm ise hastalarımın yüzündeki mutluluk, bu ödülü ise hastalarıma umut olabilmek adına alıyorum. Her hafta durumu kötü olduğuna inandığım ailelerin tedavilerini ve ameliyatlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyorum. Umarım birçok kalbe dokunurum” dedi.

Ödülünü alan Dr. Atay, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.