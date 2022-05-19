Yılın en iyileri belli oldu

4. kez düzenlenen Denebunu Awards 2021 ödülleri sahiplerini buldu.

3 milyondan fazla Denebunu üyesinin oylarıyla bu senenin en sevilen ürünleri ve influencerları belirlendi. Pandemi nedeniyle verilen bir senelik aradan sonra Denebunu Awards yapılan bir törenle davetlilerini ağırladı. 22 kategoride sektörlerin önde gelen markaları, 7 kategoride ise en sevilen influencerlar ödüllerine kavuştu.

Bu yıl 4. kez gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Denebunu Kurucu Ortağı ve Ceo’su Duygu Özgün, "Bu yıl 4.’sü düzenlenen gecemizde, 22 kategoride değerli markalarımız, 7 kategoride değerli influencerlarımız %100 halk oylamasıyla belirlenen ödüllerine kavuştu" dedi.