Yılın en eğlenceli çiftinden, ‘Korkar mıyım’ düeti

Dora Ercan ve Ahmet Altınbaşak çiftinin evlilik kurumuna esprili bir şekilde yaklaşım göstererek hazırladığı, ‘Korkar mıyım?’ düeti, dijital platformlarda yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada etkileşim alan düete, yeni Safiye Soyman Faik Öztürk yorumları yapıldı.

Dora Ercan ve Ahmet Altınbaşak çifti, evlilik kurumuna ve yaşamına esprili bir şekilde yaklaşım göstermek için sözlerini Fani Avşin’in kaleme aldığı, Müziğinin ise Ömer Önder Güney’in hazırladığı, ‘Ben Avrattan Korkar mıyım?’ şarkısına düet yaptı. Altınbaşak çiftinin düetine çekilen klip ise dün itibariyle dijital platformlarda yayınlandı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden etkileşim alan klip, izleyenlerden tam not aldı. Klipi izleyenler Altınbaşak çifti için, ‘Yeni Safiye Soyman, Faik Öztürk çifti’ yorumlarını yaptı. Sesleriyle ilgili iddialarının olmadığını söyleyen Altınbaşak çifti, eğlenceli bir düetle, evlilik kurumuna esprili bir yaklaşım göstererek, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

“Eşini döven şiddet uygulayan erkeklere gönderme yaptık”

Düetin ortaya çıkış sürecini anlatan Ahmet Altınbaşak, “Sonuç olarak ‘Hayat’ müşterektir, gerekirse erkek evde çamaşır ‘da yıkamalı. Dışarda aslan evde kedi yada tam tersi. Dışarda kedi gibi olup olmadığını eve gelince yemeğin tuzu eksik diye eşini döven şiddet uygulayan erkeklere gönderme yaptık. Dışarda Aslan evde kedi yada tam tersi, dışarda kedi gibi olup olmadığını eve gelince yemeğin tuzu eksik diye eşini döven şiddet uygulayan erkeklere gönderme yaptık” dedi.

“Sibel Can ve İbrahim Tatlıses değiliz, onlar gibi olabilmemiz için 500 fırın ekmek yememiz gerekiyor”

Dora Ercan Altınbaşak ise, düetle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Ben Sibel Can değilim, eşim de İbrahim Tatlıses değil, onlar gibi olabilmemiz için 500 fırın ekmek yememiz gerekiyor. Bizden olsa olsa Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi olur” diye konuştu.