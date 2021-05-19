Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın: Utanç duyuyorum

Buket Aydın'ın eski sevgilisi Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Aydın ise magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk kez gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Neşeli halleriyle objektiflere yansıyan ünlü sunucu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, kendisine eski sevgilisi Emir Sarıgül'ün magazine düşen görüntülerini hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir Bey ile ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım.

Emir Bey'in bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar görebilirsiniz.

Her defasında benim de fotoğraflarım çıkarsa bu beni üzer. Ben Emir Bey'in evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanç duyuyorum. Emir Bey'in pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler.

O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Beni bu haberlerin içinden çekin"

Buket Aydın'ın açıklamalarının ardından Emir Sarıgül cephesinin sessizliğini koruyup korumayacağı şimdiden merak konusu oldu.