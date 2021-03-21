Yıldız Tilbe ilk çevrimiçi konserini Trump Sahne'de gerçekleştirdi

Bayhan Prodüksiyon organizasyonu sahne alan Yıldız Tilbe, ‘Dayan Yüreğim’ ile konserine başladı. “Dijital platformda ilk canlı konserimiz. İnşallah alkışlarınızı duyacağımız günler tekrar gelir, tekrar bir araya geliriz. Şöyle canlı canlı söyleriz, dinlersiniz, alkışlarsınız. Siz de kurtlarınızı dökersiniz” diyen sanatçı, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

“Uzun zamandır söylemediğim bir şarkıyı söylemek istiyorum. Ben bu şarkıyı çok seviyorum, çok az söyledim. Bestelediğimden beri bu şarkıyı söylediğim zaman aklım çıkıyor, biraz zor toparlanıyorum. Buna da şükür ya hiç toparlanamasaydım” diyerek ‘Kim Anlar’ ı seslendirdi.

Ekran başında kendisini dinleyenlere, “Güzel oluyor mu böyle acaba ne dersiniz ekran başındakiler, çok merak ediyorum acaba neler hissediyorsunuz, nasıl buluyorsunuz yayınımızı çok merak ediyorum, ben bu merak ile yaşayamam” diyerek ‘Vazgeçtim”i söyledi.

Yaklaşık iki saat boyunca Trump Sahne’de müzik ve nostalji dolu saatler yaşatan Yıldız Tilbe, “Bu gecenin de sonuna geldik, umarız keyif almışsınızdır her şey için teşekkür ederiz, her şey gönlünüzce olsun. Umarım tekrar görüşürüz” diyerek sahneden ayrıldı.