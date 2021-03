Yıldız oyuncu sokaklarda yalın ayak gezdi

Charlie'nin Melekleri ile ismini unutulmaz aktrisleri arasına yazdıran ünlü oyuncu Drew Barrymore, New York City'deki evinden çıkarken görüntülendi.

Soğuk havaya rağmen üzerinde gri eşofmanları ile sokağa çıkan yıldız oyuncun tek eksiği montu değildi.

46 yaşındaki yıldız oyuncu sokakta uzun süre ayakkabısız dolaştı. Oyuncu ayakkabısızdı ancak koronavirüse karşı pembe bir yüz maskesi takarak önlem aldı.

Başarılı oyuncuyu bu halde görenler kısa süreli bir şaşkınlık yaşasalarda yollarına devam etti.

Öte yandan 50 First Dates, ET ve Never Been Kissed gibi yapımlardaki rolleriyle sevilen Barrymore, artık setlerde olmak istemediğini açıklamıştı.

Andy Cohen'in radyo programına katılan ünlü yıldız, kariyeri hakkında konuşurken, "Dürüst olmak gerekirse artık bir film setinde olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.