Yılbaşı gecesinde sahne alması için 1 milyon sterlin teklif edildi

One Direction’ın eski üyesi Harry Styles’a Miami’deki bir yılbaşı partisinde sahne alması için büyük miktarda para teklif edildiği bildirildi, ancak yıldızın bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Listelerde bir numara olan Harry Styles’a Miami Beach’teki lüks bir otelde özel bir yılbaşı partisinde sahne alması için 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 17 milyon lira) devasa bir ödeme teklif edildi.

Ancak The Sun’ın haberine göre, bir kaynak şarkıcının bu teklifi reddettiğini söyledi. “Harry birkaç şarkı söylemesi için 1 milyon sterlin teklif edildiğine inanamadı. Miami Beach’te gösterişli lüks içinde kalacaktı. Sevilmeyecek ne var?”