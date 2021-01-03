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Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?

31 Aralık 2020 Reyting Sonuçları Açıklandı! Ekranlarda yer alan birbirinden eğlenceli yılbaşı özel programlarından en çok izlenen hangisi oldu?Yılbaşı gecesi Türkiye ne izledi? Yılbaşı Gecesi En Çok Hangi Kanal izlendi?

Magazin 03.01.2021, 10:12
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Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?

Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?

31 Aralık akşamındaki reyting yarışında, birbirinden değerli konukların yer aldığı eğlence programları1. sırada yer almak için adeta savaştı. 31 Aralık  perşembe yılbaşı gecesi Show TV kanalında yayınlanan Güldür Güldür Show, Star TV kanalının eğlence programı İbo Show, TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan O Ses Türkiye eğlence programları, ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı, TRT1 kanalının eğlence yüklü Kalk Gidelim dizisinin final bölümü, FOX TV’de Şahane Hayaller arasında en çok izlenen hangisi oldu?

31 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı!

31 Aralık Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı!

31 Aralık tarihinin izlenme oranları belli oldu.

Total’de 31 Aralık 2020 Perşembe  reyting listelerinin 1. sırasında, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye  Yılbaşı Özel programı yer aldı. Star TV ekranlarında izleyicisine keyifli saatler yaşatan İbo Show programı reyting listesinin 2. sırasında yer aldı.  31 Aralık reyting sıralamasının 3sırasında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da adlı program yer aldı.  Listenin 4. sırasında FOX TV ekranlarında yayınlanan Selçuk Tepeli Fox Ana Haber  yer aldı. ATV ekranlarının reality  programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık reyting sıralamasında 5. sırada yer aldı.

31 Aralık Perşembe Reytinglerine Göre En çok İzlenen Diziler ve Programlar

1 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı, Reyting birincisi –  TV8

2 – İbo Show Programı, Reyting ikincisi – Star TV

3 – Esra Erol’da Reality Show, Reyting üçüncüsü – ATV

4 – Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Reyting dördüncüsü – FOX TV

5 – Müge Anlı ile Tatlı Sert, Reyting beşincisi – ATV

31 Aralık Perşembe O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Reyting Sıralaması

31 Aralık Perşembe O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Reyting Sıralaması

TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı, 31 Aralık reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz’un jüri üyeliğini yaptığı yarışma programı formatındaki yılbaşı özel eğlence programında birbirinden değerli sanatçı ve oyuncular şarkılar söyleyerek izleyiciye keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı.

31 Aralık Perşembe İbo Show Reyting Sıralaması

31 Aralık Perşembe İbo Show Reyting Sıralaması

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, 31 Aralık reyting sıralamasında 2. sırada yer aldı. İbrahim Tatlıses’in ev sahipliği yaptığı müzik eğlence programının yılbaşı konukları Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer idi. Şarkıları ,eğlenceli sohbetleri ile izleyicisini ekranlara çekmeyi başaran programda, Bülent Ersoy ile Şafak Sezer’in tatlı atışmaları geceye damgasını vurdu. Hande Yener’in buz pateni benzeri ayakkabıları Şafak Sezer’in tüm gece dilindeydi.

31 Aralık Perşembe Esra Erol’da Reyting Sıralaması

31 Aralık Perşembe Esra Erol’da Reyting Sıralaması

31 Aralık Perşembe reyting sıralamasında Esra Erol’da adlı TV programı 3. sırada yer aldı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının sunuculuğunu Esra Erol gerçekleştiriyor. Program hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Yıllar önce çocuğunu bırakıp gidenler, Eşinden ayrılmak istemeyenler, anne babasını  bırakıp gidenler  bu programda dertlerine çare arıyor. Esra Erol’da hafta içi her gün saat 16.20’de ATV’de

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