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Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada koronavirüs salgınının olmadığını iddia etti.

Magazin 29.03.2021, 13:55 29.03.2021, 14:05
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Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplamda 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüse inanmadığını söyleyen Yeşim Salkım, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.

"ANLAYIN ARTIK"

Salkım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok.

1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar, bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." ifadelerini kullandı.

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