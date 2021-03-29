Yeşim Salkım, koronavirüse inanmıyor
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada koronavirüs salgınının olmadığını iddia etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve toplamda 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüse inanmadığını söyleyen Yeşim Salkım, yasakların geri alınması gerektiğini söyledi.
"ANLAYIN ARTIK"
Salkım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok.
1 yıldır sokağa çıkmayan, maske takan insanlar var nasıl oluyor da covid oluyorlar, bir grip enfeksiyonuna Covid-19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek." ifadelerini kullandı.
Anlayın artık dünyada bir salgın yok 1 yıldır sokağa çıkmayan maske takan insanlar var nasıl oluyorda covid oluyorlar bir grip enfeksiyonuna #Covid_19 dediler bağışıklık kuvvetlendirmek ve dikkatli sağlıklı bir yaşam herkes bunu geçirecek #YasaklarGeriAlınsın— Yesim Salkım (@yesimsalkim) March 28, 2021