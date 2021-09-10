Yeşim Salkım'ın hakaret davası açtığı Murat Övüç para cezasına çarptırıldı

Olayın ardından Antalya’da sahne alan Övüç’ün şarkıcının ismini kullanarak küfretmesi sonrası Salkım dava açmıştı.

Bir yıldır devam eden davada İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Övüç, 1380 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fenomenin daha önce de başka bir suçtan ceza aldığını belirten mahkeme, para cezasını ertelemedi.

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Umarım ders çıkarılır. Hep birlikte şiddetin her türlüsünün karşısında olmalıyız” dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sahnede Yeşim Salkıma küfür eden Murat Övüç gelen tepkiler üzerine Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: “Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın’ diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" dedi.