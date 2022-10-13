Yeşilcam’ın "Zagor"unu duygulandıran afişler

Yeşilcam’ın eski yıldızı "Zagor" olarak bilinen Levent Çakır, oynadığı filmlerin afişlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Avantür-aksiyon filmlerinde rol alan Levent Çakır, Mersin’de yaşayan kızının düğününe katılmak için geldiği Adana’da Yeşilçam koleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu’nu ziyaret etti. Çakır, Kürkbabaoğlu’nun koleksiyonunda uzun yıllar önce rol aldığı filmlerin afişlerini görünce duygulandı. Çakır, Kürkbabaoğlu’na Yeşilçam sevgisi ve büyük emek ve titizlikle oluşturduğu koleksiyonu nedeniyle teşekkür etti.

Levent Çakır, daha sonra ilk evliliğinden olan ve Mersin’de yaşayan kızı Özlem Sönmez’in düğününe katıldı.