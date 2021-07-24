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Yeşilçam efsanesi Mekin: "1980 yılından beri yaşadığım Ocaklar’ı çok seviyorum"

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan oyuncu Ahmet Mekin, 1980 yılından bu yana yaşadığı Ocaklar’ı çok sevdiğini söyledi.

Magazin 24.07.2021, 23:05
Yeşilçam efsanesi Mekin: "1980 yılından beri yaşadığım Ocaklar’ı çok seviyorum"
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan oyuncu Ahmet Mekin, 1980 yılından bu yana yaşadığı Ocaklar’ı çok sevdiğini söyledi.

Ocaklar’ın kendisine sağlık ve yaşama şevki verdiğinin altını çizen Mekin, “1980 yılından beri yaşadığım Ocaklar benim yaşam iksirim” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oyuncu yönetmen Kartal Tibet’in kaybından üzüntü duyduğunu belirten Mekin, “Kartal Tibet ile birkaç filmde birlikte oynadık. Tiyatro kökenli, çok iyi bir oyuncuydu. Oyunculuktan sonra da yönetmenliği başarılı geçti. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok başarılı filme imza attı” dedi.

Birkaç filmde birlikte rol aldıkları Fatma Girik’e, rahatsızlığı nedeniyle de “geçmiş olsun” dileklerini ileten Mekin, “Fatma, hem çok yetenekli bir oyuncu hem de iyi bir insandır” diye konuştu.

Sinemayı “ticaret+sanat” olarak değerlendiren Mekin, “Yapımcı filminden önce para kazanacak ki yeni projelere başlasın” dedi.
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